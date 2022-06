Vous roulez en Mercedes? Des milliers de modèles rappelés en Suisse

«Une corrosion du servofrein peut, dans le pire des cas, provoquer une coupure de la connexion entre la pédale de frein et le système de freinage» , a ajouté la KBA.

«Nous informons actuellement leurs propriétaires et leur demandons de contacter leur représentant Mercedes-Benz pour plus de précisions» , a indiqué mardi le service de presse de Mercedes-Benz Suisse à Keystone-ATS.

En Suisse, environ 5600 véhicules sont concernés par le rappel de voitures du constructeur allemand Mercedes-Benz. Un potentiel problème dans le système de freins est en cause, a-t-on appris mardi.

Mercedes rappelle près de 5600 véhicules en Suisse. Un problème dans le système de freinage en serait la cause. La marque allemande contacte actuellement toute personne possédant un modèle concerné.

