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Les nuitées reculent encore dans l’hôtellerie suisse

Les nuitées reculent encore dans l’hôtellerie suisse

La fréquentation des établissements hôteliers a baissé de 2,2% sur un an en juin.
22.07.2026, 15:4922.07.2026, 15:49
Le Tribunal de Martigny a accept� la proc�dure simplifi�e qui lui a �t� propos�e.
Le recul est particulièrement marqué chez les visiteurs étrangers, dont les nuitées ont diminué de 4,6%.Keystone

L'hôtellerie suisse a de nouveau enregistré une baisse de la demande en juin. Après un repli de 1,6% en mai, le nombre de nuitées dans les établissements hôteliers helvétiques s'est contracté de 2,2% en variation annuelle pendant le mois sous revue.

L'affaiblissement s'est limité à 0,7% pour les visiteurs locaux, celui des voyageurs étrangers atteignant 4,6%, selon la seconde estimation de l'Office fédéral de la statistique (OFS) parue jeudi.

Le secteur a subi un quatrième mois de repli cette année, après l'avoir entamée par une progression en janvier et février, dans la foulée du record affiché l'an dernier.

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Entre janvier et mai, l'OFS a recensé un total de 16,2 millions de nuitées, soit 0,3% de moins sur un an. La légère augmentation observée du côté des hôtes venus de Suisse n'a pas permis de compenser le tassement affiché par les voyageurs étrangers.

L'institut dévoilera ses chiffres définitifs le 4 août. (dal/awp/ats)

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