Restons, toutefois, prudents puisqu'à l'heure où cet article est publié (15h), le score reste très serré et une victoire du camp du «non» n'est pas improbable...

«Je me réjouis que la Suisse alémanique soit là lors des votations»

Et de finir avec une citation qui résume souvent objectivement la situation entre les milieux de droite et de gauche en Suisse romande:

«Quand je dis les femmes bourgeoises je dis: les femmes UDC et PLR, qui ont pris des engagement par rapport aux femmes de ce pays et vont les tenir»

Retour sur l'AVS: le conseiller national Samuel Bendahan (PS/VD), présent sur le plateau, remarque: «Céline Amaudruz a dit être contente pour les femmes bourgeoises. On espère pour les femmes populaires et des milieux populaires que finalement, un renversement de situation pourrait arriver.» Ce à quoi le propos est précisé:

«L'enjeu important se fera du côté de la LPP et là, les femmes bourgeoises ont pris des engagements»

En effet, le fameux «Röstigraben» entre Romands et Alémaniques semble clair, accompagné d'un «gendergraben» – néologisme anglophono-helvétique exprimant un fossé dans le vote des électeurs masculins et féminin.

«En Romandie, c'est plutôt un "non". Le job ici, on l'a fait»

En face, c'est une Léonore Porchet (Verts/VD) qui peinait à retenir ses larmes qui a tenu à relativiser: « On voit que ce n'est pas le raz de marée annoncé. J'espère que les promesses faites par la droite pendant la campagne soient tenues.»

Dans tous les cas, on a pu sentir, dès ce moment, l'exaspération du côté opposé du plateau . La provocation de la députée UDC a fonctionné.

Femmes bourgeoises, comprendre: députées membres d'un parti de droite ayant fait campagne, ou population féminine et conservatrice?

La RTS a bien réussi son coup. Sur son plateau, dimanche à midi, concernant les votations fédérales, la télévision publique a trouvé une femme de droite bien à droite et une femme de gauche bien à gauche pour la confrontation sur le sujet qui fâche: le relèvement de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans.

Les votations fédérales ont fait fleurir les punchlines sur le plateau de la RTS, ce dimanche entre midi et 13h. Céline Amaudruz et Léonore Porchet étaient les protagonistes d'un classique duel gauche-droite qui a fait quelques étincelles. Sur AVS 21, comme sur l'élevage intensif.

L'ange et la bête. Qui est qui? On vous laisse décider.

Femmes et hommes votent différemment en Suisse... et pas que sur l'AVS

