Financement et âge de l'AVS, élevage intensif, impôt anticipé: ce 25 septembre, la Suisse s'est exprimée à propos des quatre objets soumis à votation. Si les résultats au niveau national ont largement été dévoilés, voici désormais les scores de chacune de ces initiatives par canton et commune romands.

Modification de la Loi sur l'impôt anticipé

A l'issue des votations du 25 septembre 2022, la Suisse a refusé à 52% la réforme de l'impôt anticipé. Au niveau romand, excepté pour le Valais où les résultats pour le «oui» et le «non» se sont révélés au coude-à-coude, tous les autres cantons ont voté en majorité contre l'objet qui visait notamment à supprimer l'impôt anticipé et le droit de timbre de négociation sur les obligations suisses.

Non à l'élevage intensif

Les Suisses et Suissesses ont également voté à 62,9% contre l'initiative «Non à l’élevage intensif en Suisse». Dans l'ensemble des cantons romands, le refus a été unanime.

Financement de l' AVS via la TVA

Le pays a voté à 55,1% en faveur du financement de l'AVS via la TVA. Mais en Suisse romande, excepté pour le canton du Valais, l'objet qui avait pour but d'augmenter la TVA et affecter les recettes supplémentaires ainsi obtenues au financement de l'assurance-vieillesse et survivant a majoritairement été refusé.

Relèvement âge AVS

Ça a été l'objet le plus disputé au niveau national. Après des heures d'attentes, l'AVS 21 a finalement été acceptée à 50,6% de voix. L'ensemble des cantons romands a également choisi de ne pas soutenir le texte de relèvement de l'âge légal de la retraite des femmes de 64 à 65 ans.

