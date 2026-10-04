assez ensoleillé20°
DE | FR
burger
Suisse
Zurich

Une courge de 651,5 kilos sacrée championne de Suisse

La courge gagnante et son fier propriétaire samedi à Jona (SG).
Le Zurichois a aussi établi trois records suisses, notamment avec une pastèque de 97,2 kilos.Keystone

Elle est si grosse

Une courge de 651,5 kilos sacrée championne de Suisse. Florian Isler a ainsi remporté samedi à Rapperswil-Jona (SG) son troisième titre national consécutif.
04.10.2026, 14:1904.10.2026, 14:20

La courge la plus lourde de Suisse pèse 651,5 kilos et elle a poussé dans les jardins de Florian Isler, à Esslingen (ZH). Ce dernier remporte ainsi pour la troisième année consécutive le titre au championnat suisse qui s'est déroulé samedi à Rapperswil-Jona (SG).

Ce spécimen exceptionnel appartient à la variété Atlantic Giant. Florian Isler a établi trois records suisses à cette occasion: il a présenté la plus lourde de la variété Bushel Gourd (une courge en forme de bouteille) avec 136,6 kg, le tournesol le plus long (7,695 mètres) et la pastèque la plus lourde (97,2 kg).

D'autres records suisses et mondiaux concernant des légumes géants ont également été battus. La famille Meier, de Dättlikon (ZH), détient désormais le record du monde de la patate douce la plus lourde (tubercule unique) avec 13,6 kg. Jürg Wiesli, de Dozwil (TG), a quant à lui battu le record du monde du piment le plus long, avec 54,3 centimètres.

«Je suis saoulée!» Ça sent le roussi dans L'amour est dans le pré
«Je suis saoulée!» Ça sent le roussi dans L'amour est dans le pré

Au total, 18 citrouilles géantes ont été pesées à la ferme Bächlihof. Seize équipes s'étaient inscrites pour la 13e édition de l'événement sur ce site (27e au total), dont deux équipes de cultivateurs et deux familles. Parmi les 18 spécimens pesés figuraient 14 citrouilles orange de la variété Atlantic Giant et quatre courges vertes de type Squash.

Selon un communiqué, le record de Suisse actuel pour une citrouille s'établit à 1054 kilogrammes. Le record du monde est de 1278,8 kilogrammes.

A l'occasion des épreuves samedi, les différents légumes ont été transportés jusqu'à la balance à l'aide d'un chariot élévateur. (dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
Guy Parmelin pouvait «English understand»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
«Je vous soutiens»: Ce journaliste suisse a passé la pommade à Poutine
A Moscou, le patron de la «Weltwoche» a pu poser une question au dirigeant russe. Köppel a remercié la Russie pour sa contribution à la neutralité suisse – et a reçu en retour un appel de Poutine à la Suisse.
La scène a de quoi étonner. A l'occasion d’un événement en présence de Vladimir Poutine, le journaliste suisse Roger Köppel doit poser une courte question depuis le public. Mais le patron de la Weltwoche flatte tellement le président russe, que ce dernier l’invite personnellement à faire un petit exposé. Résultat, le Suisse assure à son interlocuteur qu’il le soutient dans ses efforts pour rétablir l’ancienne politique de l’Allemagne à l’égard de la Russie.
L’article