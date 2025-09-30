«Je suis saoulée!» Ça sent le roussi dans L'amour est dans le pré
La cohabitation pacifique est terminée. Désormais, les «trouples» qui se toisent à la ferme sont entrés dans une phase plus délicate: une franche rivalité. Bon, c'est le cas pour plusieurs agriculteurs, car d'autres en sont toujours à leur phase de speed-dating. Ce montage fragmenté choisi par M6 court-circuite la cohérence du scénario, selon le point de vue de nombreux téléspectateurs (et le nôtre).
Bon coup de gueule perso mais le mélange entre speed dating et vie à la ferme c'est chiant et ça ralenti le rythme des épisodes. #adp #adp2025 #adp25 pic.twitter.com/QxcVINsZVG— Yolige (@YoLiGe49) September 29, 2025
Entre ceux qui sont en train de lire leurs lettres et ceux qui se font déjà leurs premiers câlins, on a parfois un peu de mal à suivre. Malgré le côté brouillon, les twittos ont sorti leur plus belle plume (ou plutôt, leur plus beau clavier) pour rivaliser de mèmes sur le dernier épisode.
Une soupirante très tactile
Et ce qui en ressort, c'est que le trio formé par Jean-Louis, Sophie et Isabelle a particulièrement marqué les esprits. En cause? La langue bien pendue de Sophie - et, surtout, son manque de patience lorsqu'elle commence à comprendre que son cher Jean-Louis commence à lui échapper.
Quand t’attends ton colis Amazon#ADP #adp2025 #adp25 pic.twitter.com/3Z96eLGdd1— ✖️ J A N I S ✖️ (@JanisEnsucre) September 29, 2025
Voici, par exemple, sa moue quand elle voit sa rivale débarquer en voiture et que son Jean-Louis sort pour l'accueillir.
I see no difference…#ADP #adp2025 #adp25 pic.twitter.com/vCVaan8tvX— So-φ (@so_phi_e_) September 29, 2025
« -Bonjour Jean-Louis, je suis contente de te retrouver !— Zouze (@ZouZzZze) September 29, 2025
-Moi aussi, j’en peux plus de l’autre folle dans la baraque MAY DAY MAY DAY»#adp #adp2025 #adp25 pic.twitter.com/0MaCcAAxzc
Il faut dire que Sophie est un brin possessive et qu'elle n'hésite pas à prendre les devants pour marquer son territoire. Une attitude très engageante - et pour le moins tactile - qui n'a pas eu l'air de plaire plus que ça à l'agriculteur.
Dans 2h, elle change les serrures et place Jean-Louis sous curatelle. #adp #adp2025 #adp25 pic.twitter.com/cE1O6itwwf— Zouze (@ZouZzZze) September 29, 2025
Quelqu'un peut il prévenir Jean-Louis que la télé est éteinte ? #adp #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/HhBRBUYo0g— TwittoSeb (@TwittoSeb) September 29, 2025
L'agriculteur semble avoir adopté une méthode qui consiste à ne pas bouger en attendant que la tornade de câlins passe.
Sylvie, ultra (trop) tactile avec Jean-Louis, pendant que lui il est comme ça : #adp #adp2025 pic.twitter.com/bMgOhTzZwO— ☾ (@lipsofstyles) September 29, 2025
Arrivée depuis 2h, ressenties 12h pour Jean-Louis…#ADP #ADP25 #ADP2025 pic.twitter.com/IKpRvznmgw— Ze Bask ⭐️🇫🇷⭐️ (@ZeBasQ) September 29, 2025
Mais bon, Jean-Louis semble déjà avoir un gros parti pris pour sa chère Isabelle.
Démarre Jean-Louis, avant qu’elle revienne #ADP #adp2025 pic.twitter.com/9RPGyOq3Nx— Zaptor-TV 📺 (@ZapInTheHood) September 29, 2025
A la ferme, l'éleveur n'a pas été insensible au fait que sa prétendante préférée n'hésite pas à mettre la main à la pâte, en saisissant sa chance et une fourche pour se mettre rapidement au travail à ses côtés. Un investissement qui n'a pas échappé aux twittos non plus.
Sophie est inquiète 👇
Un triangle agacé
Un autre Jean-Louis (il va falloir rappeler à M6 de faire un quota par prénom) a également été la star de cet épisode. Il s'agit de l'éleveur de 53 ans qui habite avec sa maman, la sémillante Lucette. Celui-ci est courtisé par deux Sophie (nommées pour le bien de l'émission Sophie et SoSo), qui n'hésitent pas à monter au créneau pour conquérir son coeur. Le mot d'ordre, si l'on veut y parvenir? Etre bon vivant: à table, on fait bonne chère, et on mange à foison.
« Qui veut un morceau de parpaing ? »#ADP #ADP25 #ADP2025 pic.twitter.com/rmzDz8lbSi— Ze Bask ⭐️🇫🇷⭐️ (@ZeBasQ) September 29, 2025
Si vous n'avez pas un bon coup de fourchette, il vaut mieux passer son chemin.
« -Bonjour, pour le petit-déjeuner vous me mettrez deux pieds de porc, une joue farcie, deux cervelles d’agneau et des rognons »#adp #adp2025 #adp25 pic.twitter.com/V2TeDKz6lG— Zouze (@ZouZzZze) September 29, 2025
Le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux Sophie sont à couteaux tirés. L'une, Soso, est ultra-extravertie, tient le crachoir et prend toute la place. L'autre s'est mise en mode ornithologue et observe les volatiles dans leur habitat naturel avec de grands yeux passifs.
Mais celle-ci a tout de même fini par sortir de ses gonds en entendant que sa rivale avait cherché des informations sur l'agriculteur juste après le speed-dating. Elle connaissait notamment son adresse, et la distance qui séparait leurs deux maisons. La raison? «Je travaille aux impôts», a plaisanté la prétendante, avant de révéler qu'elle a tout simplement cherché dans les Pages Jaunes.
« Moi je savais ton adresse, ton numéro de téléphone, la distance par rapport à chez moi…»— ✖️ J A N I S ✖️ (@JanisEnsucre) September 29, 2025
Envoyé depuis mon iPhone*#ADP #adp2025 #adp25 pic.twitter.com/eL6jCdTujW
Ce qui a fortement déplu à sa rivale pourtant plus réservée, qui a explosé une fois seule face caméra:
Je voulais initialement écrire un tweet sur Sophie mais je veux pas de problème avec les impôts #adp #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/ztnNRFEIlq— TwittoSeb (@TwittoSeb) September 29, 2025
J attends le crêpage de chignons entre les 2 prétendantes de Jean Louis 🤭😂😂 #ADP2025 #ADP pic.twitter.com/ldMZqwJjWq— Cacahuète. (@Cacahut92457225) September 29, 2025
Mais encore...
Et sinon, une candidate a rédigé un bouquin de 16 pages à un candidat...
"J'entendais presque ta voix dans ma tête" 💚— M6 (@M6) September 29, 2025
16 pages qui ont fait battre le coeur de notre agriculteur !#ADP, disponible en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/DdHq347jR0
...tout le monde s'était mis sur son 31 pour les speed-datings...
Le pire cest qu'il a surement acheté cette chemise exprès pour l'occasion 🤡 #adp2025 #adp #adp25 pic.twitter.com/DvsRsbVQkU— Steph Kg (@kg_steph) September 29, 2025
...Même Joe Goldberg.
Salut toi ! Il a un faux air du psychopathe joe goldberg de you#adp #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/WaByeE3Xs1— Flow Ctl (@CatelFlorian) September 29, 2025
Pierrick ne cuisine toujours pas. Le Breton de 62 ans a épluché pour la première fois de sa vie une courgette durant l'émission, un moment historique, qui s'est fait dans la douleur.
🚩Pierrick ne cuisine pas, ne fais jamais les courses, ne mange pas de légumes, ne sait pas éplucher une courgette... on commence à comprendre pourquoi il est célib #adp2025 #adp #adp25 pic.twitter.com/HyWXWcWqWQ— Steph Kg (@kg_steph) September 29, 2025
Mais Pierrick, c’est sa belle fille qui vient tout faire chez lui, s’il cuisine jamais, fait jamais ses courses… même éplucher une courgette il sait pas #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/GHMtMCMCZA— Dodo (@_eldood) September 29, 2025
Pierrick il en a rien à foutre des courses, il est en mode : "Faites les filles, faites, je pousse juste le caddy moi"#ADP #ADP25 #ADP2025— ᐯᗩᕼᗩᒪ 🇫🇷 ⭐️⭐️ (@Vahal18) September 29, 2025
Limite, on dirait que les légumes vont l'attaquer. Du coup, tout le monde se pose cette question cruciale: mais que mange Pierrick, quand des candidates de M6 ne débarquent pas chez lui pour lui faire la popote? Mystère.
regarde Pierrick : un ananas#adp #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/yTTp3M97Fj— E-Bernatus LeHorsain (@CowTent1) September 29, 2025
non mais il cuisine pas, il fait pas les courses.. vraiment, premier degré, il a des domestiques qui lui font tout ça dans la vie de tous les jours ou quoi?🥹 #adp #adp2025 pic.twitter.com/AJo51RETrv— ☾ (@lipsofstyles) September 29, 2025
Ça fait quand même flipper de voir Pierrick faire des courses ou à manger pour la 1ere fois en 2025 😮😮🤣🤣 #adp2025 pic.twitter.com/IrMmIuca8I— ❤Sam Lécasse❤🦂 ♦️ (@Samleretour) September 29, 2025
Enfin, Célia, la charmante éleveuse de chevaux de 30 ans, va nous offrir un soap opéra de Noël, mieux que sur Netflix ou AB1. En effet, l'un de ses prétendants est un Monégasque, et tout le monde a commencé à faire des scénarios de fou:
On est sur un sénario d'un film de Noël là 🎅— Skankhunt42 (@_piegeamorue42) September 29, 2025
Un Noël à la ferme :
Clément un riche monégasque et Florent un jeune freluquet à col roulé vont tout faire pour séduire la jeune fermière.
Mais vont-ils s'adapter à son caractère et la bouse de vache ? #adp #adp2025 #adp25 pic.twitter.com/O4U4Cacu02
...va falloir travailler les caractères des personnages, mais la matière première est là.
#adp #adp2025 imbuvable le monégasque 🤮🤮 pic.twitter.com/GIdB78yXxz— Dutriot Antoine (@DutriotA) September 29, 2025
La suite au prochain épisode!