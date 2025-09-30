Des candidats qui veulent se tirer des flûtes en ce qui concerne les tâches domestiques, une orgie de bouffe, un coup de gueule... Le dernier épisode a été riche en rebondissements.

«Je suis saoulée!» Ça sent le roussi dans L'amour est dans le pré

On a regardé le dernier épisode de «L'Amour est dans le pré», diffusé ce lundi 29 septembre sur M6. Au menu: des broutilles qui font exploser la marmite, et un agriculteur qui n'a jamais pelé de courgettes de sa vie.

La cohabitation pacifique est terminée. Désormais, les «trouples» qui se toisent à la ferme sont entrés dans une phase plus délicate: une franche rivalité. Bon, c'est le cas pour plusieurs agriculteurs, car d'autres en sont toujours à leur phase de speed-dating. Ce montage fragmenté choisi par M6 court-circuite la cohérence du scénario, selon le point de vue de nombreux téléspectateurs (et le nôtre).

Entre ceux qui sont en train de lire leurs lettres et ceux qui se font déjà leurs premiers câlins, on a parfois un peu de mal à suivre. Malgré le côté brouillon, les twittos ont sorti leur plus belle plume (ou plutôt, leur plus beau clavier) pour rivaliser de mèmes sur le dernier épisode.

Une soupirante très tactile

Et ce qui en ressort, c'est que le trio formé par Jean-Louis, Sophie et Isabelle a particulièrement marqué les esprits. En cause? La langue bien pendue de Sophie - et, surtout, son manque de patience lorsqu'elle commence à comprendre que son cher Jean-Louis commence à lui échapper.

Voici, par exemple, sa moue quand elle voit sa rivale débarquer en voiture et que son Jean-Louis sort pour l'accueillir.

Il faut dire que Sophie est un brin possessive et qu'elle n'hésite pas à prendre les devants pour marquer son territoire. Une attitude très engageante - et pour le moins tactile - qui n'a pas eu l'air de plaire plus que ça à l'agriculteur.

L'agriculteur semble avoir adopté une méthode qui consiste à ne pas bouger en attendant que la tornade de câlins passe.

Mais bon, Jean-Louis semble déjà avoir un gros parti pris pour sa chère Isabelle.

A la ferme, l'éleveur n'a pas été insensible au fait que sa prétendante préférée n'hésite pas à mettre la main à la pâte, en saisissant sa chance et une fourche pour se mettre rapidement au travail à ses côtés. Un investissement qui n'a pas échappé aux twittos non plus.

«Je surveille!!» Sophie, en regardant son chéri et Isabelle bosser ensemble.

Sophie est inquiète 👇 Vidéo: instagram

Un triangle agacé

Un autre Jean-Louis (il va falloir rappeler à M6 de faire un quota par prénom) a également été la star de cet épisode. Il s'agit de l'éleveur de 53 ans qui habite avec sa maman, la sémillante Lucette. Celui-ci est courtisé par deux Sophie (nommées pour le bien de l'émission Sophie et SoSo), qui n'hésitent pas à monter au créneau pour conquérir son coeur. Le mot d'ordre, si l'on veut y parvenir? Etre bon vivant: à table, on fait bonne chère, et on mange à foison.

Si vous n'avez pas un bon coup de fourchette, il vaut mieux passer son chemin.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux Sophie sont à couteaux tirés. L'une, Soso, est ultra-extravertie, tient le crachoir et prend toute la place. L'autre s'est mise en mode ornithologue et observe les volatiles dans leur habitat naturel avec de grands yeux passifs.

Soso l'extravertie (gauche), Lucette la maman de Jean-Louis, et Sophie la timide (droite).

Mais celle-ci a tout de même fini par sortir de ses gonds en entendant que sa rivale avait cherché des informations sur l'agriculteur juste après le speed-dating. Elle connaissait notamment son adresse, et la distance qui séparait leurs deux maisons. La raison? «Je travaille aux impôts», a plaisanté la prétendante, avant de révéler qu'elle a tout simplement cherché dans les Pages Jaunes.

Ce qui a fortement déplu à sa rivale pourtant plus réservée, qui a explosé une fois seule face caméra:

«J'ai été surprise qu'elle ait déjà des infos que je n'ai pas. Ça m'a gênée, personnellement, j'écoute, j'observe et, après, je me positionne. Quand ça va me saouler, je vais me manifester!» Sophie, en entendant que sa rivale avait recherché des infos sur leur crush.

Mais encore...

Et sinon, une candidate a rédigé un bouquin de 16 pages à un candidat...

...tout le monde s'était mis sur son 31 pour les speed-datings...

...Même Joe Goldberg.

Pierrick ne cuisine toujours pas. Le Breton de 62 ans a épluché pour la première fois de sa vie une courgette durant l'émission, un moment historique, qui s'est fait dans la douleur.

Limite, on dirait que les légumes vont l'attaquer. Du coup, tout le monde se pose cette question cruciale: mais que mange Pierrick, quand des candidates de M6 ne débarquent pas chez lui pour lui faire la popote? Mystère.

Enfin, Célia, la charmante éleveuse de chevaux de 30 ans, va nous offrir un soap opéra de Noël, mieux que sur Netflix ou AB1. En effet, l'un de ses prétendants est un Monégasque, et tout le monde a commencé à faire des scénarios de fou:

...va falloir travailler les caractères des personnages, mais la matière première est là.

La suite au prochain épisode!