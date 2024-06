EM 2024: Mit diesem Kader tritt Rumänien in Deutschland an

Mehr «Fussball»

Die rumänische Nationalmannschaft konnte sich für die EM 2024 in Deutschland qualifizieren. Das gilt bereits als Erfolg. Zuletzt gelang das 2016, da war aber in der Vorrunde (unter anderem gegen die Schweiz) schluss. Nun soll es seit 2000 endlich wieder mit einer Qualifikation für die k.O.-Phase klappen.

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem Kader greift Rumänien an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Florin Nita, , Gaziantep

Horatiu Moldovan, 26, Atletico Madrid

Stefan Tarnovanu, 24, FCSB

Razvan Sava, 21, Cluj

Abwehr

Adrian Rus, 28, Pafos

Andrei Burca, 31, Al-Okhdood

Andrei Ratiu, 25, Rayo Vallecano

Bogdan Racovitan, 24, Rakow Czestochowa

Ionut Nedelcearu, 28, Palermo

Nicusor Bancu, 31, Universitatea Craiova

Radu Dragusin, 22, Tottenham

Vasile Mogoș, 31, Cluj

Mittelfeld

Adrian Sut, 25, FCSB

Alexandru Cicaldau, 26, Konyaspor

Darius Olaru, 26, FCSB

Florinel Coman, 26, FCSB

Ianis Hagi, 25, Deportivo Alaves

Marius Marin, 25, Pisa

Nicolae Stanciu, 31, Damac

Razvan Marin, 28, Empoli

Valentin Mihaila, 24, Parma

Dennis Man, 25, Parma

Deian Sorescu, 26, Gaziantep

Constantin Grameni, 21, Farul Constanta

Sturm

Denis Alibec, 33, Muaither

Denis Dragus, 24, Gaziantep

George Pușcaș, 28, Genoa

Daniel Birligea, 24, CFR Cluj

Das rumänische Nationalteam vor dem Freundschaftsspiel gegen Nordirland im März 2024. Bild: keystone

Gruppe an der EM 2024

Rumänien muss in der Gruppenphase gegen Belgien, Slowakei, und die Ukraine antreten.

Montag, 17. Juni

15 Uhr: Rumänien – Ukraine

15 Uhr: Rumänien – Ukraine Samstag, 22. Juni

21 Uhr: Belgien – Rumänien

21 Uhr: Belgien – Rumänien Mittwoch, 26. Juni

18 Uhr: Slowakei – Rumänien

Die rumänische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 46. Platz

46. Platz Gesamtwert: 96 Millionen Euro

96 Millionen Euro Durchschnittsalter: 26,6 Jahre

26,6 Jahre Wertvollster Spieler: Radu Drăgușin (25 Mio. Euro)

Radu Drăgușin (25 Mio. Euro) Legionäre: 19

(leo)