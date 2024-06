Damit du nichts verpasst: Der gesamte Spielplan zur K.o.-Phase der EM in Deutschland

Am 14. Juni wurde die Fussball-EM in Deutschland eröffnet. Nachdem die letzte Endrunde, die WM 2022 in Katar, im Winter stattfinden musste, wird heuer wieder im Sommer Fussball gespielt. Auch wenn sich das sommerliche Wetter ein wenig vermissen lässt.

Hier erfährst du alles, was du zur K.o.-Runde, allen Daten, Gruppen, Stadien und Anspielzeiten an der Europameisterschaft wissen willst.

Die Spiele der Schweiz

Für die Schweizer Nati wurde es mit der Qualifikation im letzten Jahr knapper als auch schon: In der Gruppe I qualifizierten sich Yakins Mannen als Gruppenzweiter aber trotzdem direkt für die EM – mit 2 Punkten Vorsprung auf Israel und 5 Punkte hinter Rumänien.

In der Gruppe mit Deutschland, Ungarn und Schottland will es die Schweizer Nati nun zum 6. Mal in Folge an einer Endrunde, an der man sich qualifizieren konnte, über die Gruppenphase hinaus schaffen.

Trainer Murat Yakin will mit der Schweizer Nationalmannschaft die EM in Deutschland aufmischen. Bild: keystone

Samstag, 15. Juni 2024, in Köln

15 Uhr: Ungarn 🇭🇺 – Schweiz 🇨🇭



Mittwoch, 19. Juni 2024, in Köln

21 Uhr: Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 – Schweiz 🇨🇭

Sonntag, 23. Juni 2024, in Frankfurt am Main

21 Uhr: Schweiz 🇨🇭 – Deutschland 🇩🇪



Samstag, 29. Juni 2024, Achtelfinal in Berlin

18 Uhr: Schweiz – Italien



Spielplan der K.o.-Phase

Die Finals der Fussball-EM 2024 starten mit einem Unterbruch von zwei Ruhetagen am 29. Juni. Danach gibt es jeweils einen zweitägigen Unterbruch zwischen den Finalrunden. Das Finale findet am Sonntag, 14. Juli, statt. Ein Spiel um Platz 3 gibt es bei der EM nicht.

Achtelfinals

Samstag, 29. Juni

18 Uhr: Schweiz – Italien (Berlin)

21 Uhr: Deutschland – Dänemark (Dortmund)

18 Uhr: England – Slowakei (Gelsenkirchen)

21 Uhr: Spanien – Georgien (Köln)

18 Uhr: Frankreich – Belgien (Düsseldorf)

21 Uhr: Portugal – Slowenien (Frankfurt)



18 Uhr: Rumänien – Niederlande (München)

21 Uhr: Österreich – Türkei (Leipzig)



Viertelfinals

Freitag, 5. Juli

18 Uhr, Spiel 45: Sieger Spiel 39 – Sieger Spiel 37 (Stuttgart)

21 Uhr: Spiel 46: Sieger Spiel 41 – Sieger Spiel 42 (Hamburg)

18 Uhr, Spiel 48: Sieger Spiel 40 – Sieger Spiel 38 (Düsseldorf)

21 Uhr, Spiel 47: Sieger Spiel 43 – Sieger Spiel 44 (Berlin)



Halbfinals

Dienstag, 9. Juli

21 Uhr, Spiel 49: Sieger Spiel 45 – Sieger Spiel 46 (München)

21 Uhr, Spiel 50: Sieger Spiel 47 – Sieger Spiel 48 (Dortmund)



Finale

Sonntag, 14. Juli

21 Uhr: Sieger Spiel 49 – Sieger Spiel 50 (Berlin)​

EM-Spielplan nach Gruppe

Gruppe A

Freitag, 14. Juni

21 Uhr: Deutschland – Schottland (Eröffnungsspiel)

Samstag, 15. Juni

15 Uhr: Ungarn – Schweiz



Mittwoch, 19. Juni

18 Uhr: Deutschland – Ungarn

21 Uhr: Schottland – Schweiz

Sonntag, 23. Juni

21 Uhr: Schweiz – Deutschland

21 Uhr: Schottland – Ungarn



Gruppe B

Samstag, 15. Juni

18 Uhr: Spanien – Kroatien

21 Uhr: Italien – Albanien​

Mittwoch, 19. Juni

15 Uhr: Kroatien – Albanien



Donnerstag, 20. Juni

21 Uhr: Spanien – Italien

Montag, 24. Juni

21 Uhr: Albanien – Spanien

21 Uhr: Kroatien – Italien​

Gruppe C

Sonntag, 16. Juni

18 Uhr: Slowenien – Dänemark

21 Uhr: Serbien – England​

Donnerstag, 20. Juni

15 Uhr: Slowenien – Serbien

18 Uhr: Dänemark – England



Dienstag, 25. Juni

21 Uhr: England – Slowenien

21 Uhr: Dänemark – Serbien​

Gruppe D

Sonntag, 16. Juni

15 Uhr: Polen – Niederlande

Montag, 17. Juni

21 Uhr: Österreich – Frankreich



Freitag, 21. Juni

18 Uhr: Polen – Österreich

21 Uhr: Niederlande – Frankreich​

Dienstag, 25. Juni

18 Uhr: Niederlande – Österreich

18 Uhr: Frankreich – Polen



Gruppe E

Montag, 17. Juni

15 Uhr: Rumänien – Ukraine

18 Uhr: Belgien – Slowakei

Freitag, 21. Juni

15 Uhr: Slowakei – Ukraine

Samstag, 22. Juni

21 Uhr: Belgien – Rumänien

Mittwoch, 26. Juni

18 Uhr: Slowakei – Rumänien

18 Uhr: Ukraine – Belgien​

Gruppe F

Dienstag, 18. Juni

18 Uhr: Türkei – Georgien

21 Uhr: Portugal – Tschechien

Samstag, 22. Juni

15 Uhr: Georgien – Tschechien

18 Uhr: Türkei – Portugal

Mittwoch, 26. Juni

21 Uhr: Georgien – Portugal

21 Uhr: Tschechien – Türkei



EM-Spielplan nach Datum

Hier findest du alle Spiele der Europameisterschaft 2024 in chronologischer Reihenfolge. Der Spielplan der K.o.-Phase folgt weiter unten.

Freitag, 14. Juni

21 Uhr: Deutschland – Schottland (Eröffnungsspiel, Gruppe A, München)

Samstag, 15. Juni

15 Uhr: Ungarn – Schweiz (Gruppe A, Köln)

18 Uhr: Spanien – Kroatien (Gruppe B, Berlin)

21 Uhr: Italien – Albanien (Gruppe C, Dortmund)

Sonntag, 16. Juni

15 Uhr: Polen – Niederlande (Gruppe D, Hamburg)

18 Uhr: Slowenien – Dänemark (Gruppe C, Stuttgart)

21 Uhr: Serbien – England (Gruppe C, Gelsenkirchen)

Montag, 17. Juni

15 Uhr: Rumänien – Ukraine (Gruppe E, München)

18 Uhr: Belgien – Slowakei (Gruppe E, Frankfurt)

21 Uhr: Österreich – Frankreich (Gruppe D, Düsseldorf)

Dienstag, 18. Juni

18 Uhr: Türkei – Georgien (Gruppe F, Dortmund)

21 Uhr: Portugal – Tschechien (Gruppe F, Leipzig)

Mittwoch, 19. Juni

15 Uhr: Kroatien – Albanien (Gruppe B, Hamburg)

18 Uhr: Deutschland – Ungarn (Gruppe A, Stuttgart)

21 Uhr: Schottland – Schweiz (Gruppe A, Köln)



Donnerstag, 20. Juni

15 Uhr: Slowenien – Serbien (Gruppe C, München)

18 Uhr: Dänemark – England (Gruppe C, Frankfurt)

21 Uhr: Spanien – Italien (Gruppe B, Gelsenkirchen)

Freitag, 21. Juni

15 Uhr: Slowakei – Ukraine (Gruppe E, Düsseldorf)

18 Uhr: Polen – Österreich (Gruppe D, Berlin)

21 Uhr: Niederlande – Frankreich (Gruppe D, Leipzig)

Samstag, 22. Juni

15 Uhr: Georgien – Tschechien (Gruppe F, Hamburg)

18 Uhr: Türkei – Portugal (Gruppe F, Dortmund)

21 Uhr: Belgien – Rumänien (Gruppe E, Köln)

Sonntag, 23. Juni

21 Uhr: Schweiz – Deutschland (Gruppe A, Frankfurt)

21 Uhr: Schottland – Ungarn (Gruppe A, Stuttgart)

Montag, 24. Juni

21 Uhr: Kroatien – Italien (Gruppe B, Leipzig)

21 Uhr: Albanien – Spanien (Gruppe B, Düsseldorf)

Dienstag, 25. Juni

18 Uhr: Niederlande – Österreich (Gruppe D, Berlin)

18 Uhr: Frankreich – Polen (Gruppe D, Dortmund)

21 Uhr: England – Slowenien (Gruppe C, Köln)

21 Uhr: Dänemark – Serbien (Gruppe C, München)​

Mittwoch, 26. Juni

18 Uhr: Slowakei – Rumänien (Gruppe E, Frankfurt)

18 Uhr: Ukraine – Belgien (Gruppe E, Stuttgart)

21 Uhr: Tschechien – Türkei (Gruppe F, Hamburg)

21 Uhr: Georgien – Portugal (Gruppe F, Gelsenkirchen)

Donnerstag, 27. und Freitag, 28. Juni: Ruhetage

Die wichtigsten Fragen zur EM

Welche Teams sind bei der EM dabei?

Insgesamt haben sich 24 Mannschaften für die EM-Endrunde qualifiziert. Nach der Gruppenphase standen 21 von ihnen fest, die restlichen drei Teams wurden durch Play-off-Spiele im März 2024 ermittelt. Die 24 Teams sind in folgende Gruppen eingeteilt:

Gruppe A: Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz

Deutschland, Schottland, Ungarn, Gruppe B: Spanien, Kroatien, Italien, Albanien

Spanien, Kroatien, Italien, Albanien Gruppe C: Slowenien, Dänemark, Serbien, England

Slowenien, Dänemark, Serbien, England Gruppe D: Polen, Niederlande, Österreich, Frankreich

Polen, Niederlande, Österreich, Frankreich Gruppe E: Belgien, Slowakei, Rumänien, Ukraine

Belgien, Slowakei, Rumänien, Ukraine Gruppe F: Türkei, Georgien, Portugal, Tschechien

Diese Länder bei der EM 2024 dabei – und so haben sie sich qualifiziert 1 / 26 Diese Länder sind für die EM 2024 qualifiziert Schweiz: Gruppe A

Qualifikation: 2. Platz in der Gruppe I quelle: keystone / georgios kefalas

Wo in Deutschland wird überall gespielt?

Die 51 Spiele werden in insgesamt zehn Stadien ausgetragen. Sie stehen in Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.

Die Stadien der EM 2024 und ihre kuriosen Namen 1 / 12 Die Stadien der EM 2024 und ihre kuriosen Namen Olympiastadion Berlin (behält den Namen). Kapazität 70'000 quelle: shutterstock

Wie kann ich die Fussball-EM verfolgen?

Das Schweizer Fernsehen SRF überträgt sämtliche Spiele live – entweder im Fernsehen auf SRF Zwei/SRF Info oder auch online im Livestream.

Willst du live vor Ort dabei sein und hast noch kein Ticket, könnte das schwierig werden. Gemäss der offiziellen Euro-2024-Webseite der UEFA gibt es aber Anfang Mai noch eine letzte Möglichkeit: Dann werden Tickets, die auf die sogenannte Resale-Plattform gestellt wurden, sowie weitere restliche Tickets zum sicheren Kauf angeboten. Die Tickets werden nach dem «first come, first served»–Prinzip erhältlich sein, schreibt die UEFA.

Wer hat die letzte EM gewonnen?

Die letzte EM fand in insgesamt 10 europäischen Städten statt. Aufgrund der Pandemie gingen die Spiele zwischen 11. Juni und 11. Juli 2021 statt – also ein Jahr später als geplant.

Gewinnen konnte die letzte Europameisterschaft Italien. Die Azzurri setzten sich im Wembley-Stadion in London mit 3:2 nach Penalty-Schiessen gegen England durch.

