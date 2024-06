EM 2024: Mit diesem Kader tritt England in Deutschland an

An der Weltmeisterschaft in Katar musste sich die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate im Viertelfinale gegen Frankreich geschlagen geben. Nun will die hochkarätige Mannschaft an der Fussball-Europameisterschaft endlich mal wieder einen Titel erringen.

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem (vorläufigen) Kader greift England an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Jordan Pickford, 30, FC Everton

Aaron Ramsdale, 26, FC Arsenal

James Trafford, 21, FC Burnley

Dean Henderson, 27, Crystal Palace

Abwehr

Kyle Walker, 34, Manchester City

John Stones, 30, Manchester City

Harry Maguire, 31, Manchester United

Jarrad Branthwaite, 21, FC Everton

Joe Gomez, 27, FC Liverpool

Lewis Dunk, 32, Brighton and Hove Albion

Ezri Konsa, 26, Aston Villa

Kieran Trippier, 33, Newcastle United

Marc Guehi, 23, Crystal Palace

Jarell Quansah, 21, FC Liverpool

Luke Shaw, 28, Manchester United

Mittelfeld

Declan Rice, 25, FC Arsenal

Jude Bellingham, 20, Real Madrid

Conor Gallagher, 24, FC Chelsea

James Maddison, 27, Tottenham Hotspur

Kobbie Mainoo, 19, Manchester United

Trent Alexander-Arnold, 25, FC Liverpool

Curtis Jones, 23, FC Liverpool

Adam Wharton, 20, Crystal Palace

Sturm

Jarrod Bowen, 27, West Ham United

Bukayo Saka, 22, FC Arsenal

Harry Kane, 30, FC Bayern München

Jack Grealish, 28, Manchester City

Phil Foden, 24, Manchester City

Cole Palmer, 22, FC Chelsea

Ivan Toney, 28, FC Brentford

Ollie Watkins, 28, Aston Villa

Eberechi Eze, 25, Crystal Palace

Anthony Gordon, 23, Newcastle United

Das englische Nationalteam während der EM-Qualifikation im November 2023. Bild: keystone

Gruppe an der EM 2024

England muss in der Gruppe C gegen Serbien, Dänemark und Slowenien antreten.

Sonntag, 16. Juni

21 Uhr: Serbien – England​

18 Uhr: Dänemark – England



21 Uhr: England – Slowenien​

Die englische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 4. Platz

4. Platz Gesamtwert: 1780 Millionen Euro

1780 Millionen Euro Durchschnittsalter: 25,8 Jahre

25,8 Jahre Wertvollster Spieler: Jude Bellingham (180 Mio. Euro)

Jude Bellingham (180 Mio. Euro) Legionäre: 2

(leo)