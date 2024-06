EM 2024: Mit diesem Kader tritt Slowenien in Deutschland an

An der WM 2022 in Katar waren die Slowenen nicht dabei, wie schlägt sich das Team von Trainer Matjaz Kek an der EM in Deutschland?

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem (vorläufigen) Kader greift Slowenien an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Jan Oblak, 31, Atlético Madrid

Matevz Vidovsek, 24, Olimpija Ljubljana

Vid Belec, 34, APOEL Nikosia

Igor Vekic, 26, Veijle BK

Abwehr

Jaka Bijol, 25, Udinese Calcio

David Brekalo, 25, Orlando City

Vanja Drkusic, 24, FK Sochi

Miha Blazic, 31, Lech Posen

Zan Zaletel, 24, Viborg FF

Jure Balkovec, 29, Alanyaspor

Erik Janza, 30, Gornik Zabrze

Petar Stojanovic, 28, Sampdoria Genua

Zan Karnicnik, 29, NK Celje

Mittelfeld

Jon Gorenc Stankovic, 28, Sturm Graz

Adrian Zeljkovi, 21, Spartak Trnava

Sandi Lovric, 26, Udinese Calcio

Miha Zajc, 29, Fenerbahce

Adam Gnezda Cerin, 24, Panathinaikos Athen

Timi Max Elsnik, 26, Olimpija Ljubljana

Jasmin Kurtic, 35, FC Südtirol

Tomi Horvat, 25, Sturm Graz

Benjamin Verbic, 30, Panathinaikos Athen

Nino Zugelj, 24, Fk Bodö/Glimt

Sturm

Benjamin Sesko, 21, RB Leipzig

Josip Ilicic, 36, NK Maribor

Luka Zahovic, 28, Pogon Stettin

Andraz Sporar, 30, Panathinaikos Athen

Zan Celar, 25, FC Lugano

Jan Mlakar, 25, Pisa

Zan Vipotnik, 22, Girondins Bordeaux

Slowenien in der EM-Gruppenphase gegen Kasachstan. Bild: keystone

Die Gruppenspiele von Slowenien an der EM 2024

Slowenien muss an der EM gegen Serbien, England und Dänemark antreten.

Sonntag, 16. Juni

18 Uhr: Slowenien – Dänemark

Donnerstag, 20. Juni

15 Uhr: Slowenien – Serbien

Dienstag, 25. Juni

21 Uhr: England – Slowenien

Die slowenische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 57. Platz

57. Platz Gesamtwert: 141 Millionen Euro

141 Millionen Euro Durchschnittsalter: 27,4 Jahre

27,4 Jahre Wertvollster Spieler: Benjamin Sesko (50 Mio. Euro)

Benjamin Sesko (50 Mio. Euro) Legionäre: 23