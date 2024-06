EM 2024: Mit diesem Kader tritt Italien in Deutschland an

Mehr «Fussball»

2021 krönten sich die Italiener spektakulär zum Europameister, wie weit schafft es das Team von Trainer Luciano Spalletti in Deutschland?

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem (vorläufigen) Kader greift Italien an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Gianluigi Donnarumma, 25, Paris Saint-Germain

Alex Meret, 27, Napoli

Guglielmo Vicario, 27, Tottenham

Ivan Provedel, 30, Lazio Rom

Abwehr

Alessandro Bastoni, 25, Inter Mailand

Giorgio Scalvini, 20, Atalanta Bergamo

Alessandro Buongiorno, 25, FC Turin

Riccardo Calafiori, 22, FC Bologna

Gianluca Mancini, 28, AS Rom

Francesco Acerbi, 36, Inter Mailand

Federico Dimarco, 26, Inter Mailand

Andrea Cambiaso, 24 Juventus Turin

Giovanni Di Lorenzo, 30, Napoli

Raoul Bellanova, 24, FC Turin

Matteo Darmian, 34, Inter Mailand

Mittelfeld

Bryan Cristante, 29, AS Rom

Samuele Ricci, 22, FC Turin

Jorginho, 32, Arsenal

Nicolo Barella, 27, Inter Mailand

Davide Frattesi, 24, Inter Mailand

Nicolo Fagioli, 23, Juventus Turin

Michael Folorunsho, 26, Hellas Verona

Lorenzo Pellegrini, 27, AS Rom

Sturm

Federico Chiesa, 26, Juventus Turin

Mattia Zaccagni, 28, Lazio Rom

Stephan El Shaarawy, 31, AS Rom

Riccardo Orsolini, 27, Bologna

Giacomo Raspdori, 24, Napoli

Gianluca Scamacca, 25, Atalanta Bergamo

Mateo Retegui, 25, Genua

Können die Italiener ihren Titel von 2021 verteidigen? Bild: keystone

Die Gruppenspiele von Italien an der EM 2024

Italien muss an der EM gegen Spanien, Albanien und Kroatien antreten.

Samstag, 15. Juni

21 Uhr: Italien – Albanien



21 Uhr: Italien – Albanien Donnerstag, 20. Juni

21 Uhr: Spanien – Italien

21 Uhr: Spanien – Italien Montag, 24. Juni

21 Uhr: Kroatien – Italien​

Die italienische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 9. Platz

9. Platz Gesamtwert: 757 Millionen Euro

757 Millionen Euro Durchschnittsalter: 26,5 Jahre

26,5 Jahre Wertvollster Spieler: Nicolo Barella (80 Mio. Euro)

Nicolo Barella (80 Mio. Euro) Legionäre: 3

(rbu)