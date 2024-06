EM 2024: Mit diesem Kader tritt Belgien in Deutschland an

Mehr «Fussball»

Für Belgien war an der WM 2022 in Katar bereits in der Vorrunde Schluss, wie schlägt sich das Team von Trainer Domenico Tedesco an der EM in Deutschland?

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem Kader greift Belgien an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Koen Casteels, 31, VfL Wolfsburg

Matz Sels, 32, Nottingham Forest

Thomas Kaminski, 31, Luton Town

Abwehr

Axel Witsel, 35, Atlético Madrid

Timothy Castagne, 28, Fulham

Zeno Debast, 20, RSC Anderlecht

Wout Faes, 26, Leicester City

Thomas Meunier, 32, Trabzonspor

Arthur Theate, 24, Stade Rennes

Jan Vertonghen, 37, Anderlecht

Maxim De Cuyper, 23, Brügge

Mittelfeld

Yannick Carrasco, 30, al-Shabab

Kevin De Bruyne, 32, Manchester City

Orel Mangala, 26, Lyon

Amadou Onana, 22, Everton

Youri Tielemans, 27, Aston Villa

Arthur Vermeeren, 19, Atlético Madrid

Aster Vranckx, 21, VfL Wolfsburg

Charles de Ketelaere, 23, Atalanta Bergamo

Sturm

Johan Bakayoko, 21, Eindhoven

Jeremy Doku, 22, Manchester City

Romelu Lukaku, 31, AS Roma

Dodi Lukebakio, 26, Sevilla

Loïs Openda, 24, Leipzig

Leandro Trossard, 29, Arsenal

Belgien bei einem Freundschaftsspiel gegen Montenegro. Bild: keystone

Gruppe an der EM 2024

Belgien muss an der EM gegen die Slowakei, Rumänien und die Ukraine antreten.

Montag, 17. Juni

18 Uhr: Belgien – Slowakei



18 Uhr: Belgien – Slowakei Samstag, 22. Juni

21 Uhr: Belgien – Rumänien

21 Uhr: Belgien – Rumänien Mittwoch, 26. Juni

18 Uhr: Ukraine – Belgien​

Die belgische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 3. Platz

3. Platz Gesamtwert: 615 Millionen Euro

615 Millionen Euro Durchschnittsalter: 26,4 Jahre

26,4 Jahre Wertvollster Spieler: Jeremy Doku (65 Mio. Euro)

Jeremy Doku (65 Mio. Euro) Legionäre: 23