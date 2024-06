EM 2024: Mit diesem Kader tritt Frankreich in Deutschland an

Frankreich verlor 2022 in Katar einen dramatischen WM-Final gegen Argentinien, wie schlägt sich das Team von Trainer Didier Deschamps an der EM in Deutschland?

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem (vorläufigen) Kader greift Frankreich an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Mike Maignan, 28, AC Milan

Alphonse Areola, 31, West Ham

Brice Samba, 30, RC Lens

Abwehr

Jules Koundé, 25, FC Barcelona

Benjamin Pavard, 28, Inter Mailand

Dayot Upamecano, 25, Bayern München

Theo Hernandez, 26, AC Milan

Ibrahima Konaté, 25, FC Liverpool

Ferland Mendy, 28, Real Madrid

Jonathan Clauss, 31, Marseille

William Saliba, 23, Arsenal

Mittelfeld

Eduardo Camavinga, 21, Real Madrid

Youssouf Fofana, 25, Monaco

Antoine Griezmann, 33, Atlético Madrid

Adrien Rabiot, 29, Juventus Turin

Aurélien Tchouameni, 24, Real Madrid

Warren Zaire-Emery, 18, PSG

N´Golo Kanté, 33, al-Ittihad

Sturm

Kingsley Coman, 27, Bayern München

Randal Kolo Muani, 25, PSG

Bradley Barcola, 21, PSG

Marcus Thuram, 26, Inter Mailand

Kylian Mbappé, 25, PSG

Olivier Giroud, 37, AC Miland

Ousmanne Dembelé, 27, PSG

Frankreich vor einem Freundschaftsspiel gegen Deutschland. Bild: keystone

Die Gruppenspiele von Frankreich an der EM 2024

Frankreich muss an der EM gegen Österreich, Polen und die Niederlanden antreten.

Montag, 17. Juni

21 Uhr: Österreich – Frankreich



21 Uhr: Niederlande – Frankreich

18 Uhr: Frankreich – Polen



Die französische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 2. Platz

2. Platz Gesamtwert: 1,22 Milliarden Euro

1,22 Milliarden Euro Durchschnittsalter: 26,9 Jahre

26,9 Jahre Wertvollster Spieler: Kylian Mbappé (180 Mio. Euro)

Kylian Mbappé (180 Mio. Euro) Legionäre: 18