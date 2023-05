Dritter Vorfall in wenigen Tagen: Hitler-Rede in Schnellzug in Österreich abgespielt

Statt der üblichen Ansagen hätten nationalsozialistische Phrasen wie ein «Heil Hitler»-Ruf sowie mehrere «Sieg Heil»-Rufe die Fahrgäste aufgeschreckt, bestätigte ein Sprecher der ÖBB am Montag einen Bericht der Zeitung «Der Standard». Nach bisherigen Erkenntnissen sei es zwei Verdächtigen gelungen, sich mit einem Schlüssel Zugang zu einer der in den Waggons vorhandenen Sprechstellen zu verschaffen und ein Handy mit der Aufnahme neben das Mikrofon zu legen, hiess es. «Ausserdem wurde alles sehr laut vorgespielt. Das war wirklich unangenehm und verstörend», so der Sprecher weiter.

In einem Schnellzug der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind via Lautsprecher Auszüge aus einer Rede von Adolf Hitler zu hören gewesen.

Selbstfahrender Bus mit Passagieren in Schottland im Regelbetrieb

Erstmals kommt in Grossbritannien ein selbstfahrender Bus im regulären Linienbetrieb zum Einsatz. Das Unternehmen Stagecoach will die Linie AB1 nahe Edinburgh am Montag in Betrieb nehmen.