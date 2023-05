Ungarn lässt Schlepper frei – Österreich verstärkt Grenzkontrollen

Die ungarische Regierung von Ministerpräsident Viktor Urban hatte zuvor die Freilassung Tausender ausländischer Häftlinge verkündet, die wegen Schlepperei ins Gefängnis kamen. Einzige Bedingung ist, dass sie Ungarn innerhalb von 72 Stunden verlassen. Das Innenministerium in Wien wies darauf hin, dass es sich um Kriminelle handle, die Menschenleben gefährdet hätten.

Ungarische Beamte kontrollieren einen Autofahrer an der Grenze zu Österreich.

Ungarische Beamte kontrollieren einen Autofahrer an der Grenze zu Österreich. Bild: EPA

Fahrzeuge aus Ungarn, Rumänien und Serbien würden nun intensiver überprüft, hiess es am Sonntag aus dem Innenministerium in Wien. Ausserdem stehe die Polizeizusammenarbeit mit Ungarn auf dem Prüfstand.

Wegen der Freilassung inhaftierter Menschenschmuggler in Ungarn hat Österreich die Kontrollen an der Grenze zum Nachbarland verstärkt.

