Polen schliesst russisches Konsulat in Krakau wegen Sabotagevorwurf

Es geht um den Brand eines Einkaufszentrums in Warschau. Weil Polen Russland dahinter vermutet, gibt es nun Konsequenzen.

Wegen Sabotagevorwürfen hat Polens Aussenminister Radosław Sikorski die Schliessung des russischen Konsulats in Krakau angeordnet. Er habe beschlossen, die «Genehmigung für die Arbeit des russischen Konsulats in Krakau zurückzuziehen», da «russische Geheimdienste» für den Brand eines Einkaufszentrums in Warschau im vergangenen Jahr verantwortlich seien, erklärte Sikorski am Montag im Onlinedienst X. Moskau kündigte daraufhin eine «angemessene Antwort» an.

Im Mai 2024 hatte ein Feuer ein grosses Einkaufszentrum in Warschau und die darin befindlichen rund 1400 Läden zerstört. «Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass das grosse Feuer im Marywilska-Einkaufszentrum in Warschau durch Brandstiftung verursacht wurde, die von den russischen Spezialdiensten angeordnet wurde», erklärte der polnische Regierungschef Donald Tusk am Sonntag auf X.

Laut polnischen Behördenangaben sind einige der mutmasslichen Täter inzwischen in Haft, bei weiteren Verdächtigen wurde die Identität festgestellt, sie sind aber noch auf freiem Fuss.

Moskau verspricht schnelle Reaktion

Das Moskauer Aussenministerium kündigte eine schnelle Reaktion auf die «unangemessene» Konsulatsschliessung in Krakau an. «Warschau untergräbt weiterhin absichtlich die Beziehungen und handelt gegen die Interessen seiner Bürger», sagte die Sprecherin des Aussenministeriums, Maria Sacharowa, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti.

Die Spannungen zwischen Russland und dem NATO-Mitglied Polen haben sich seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 massiv verschärft. Beide Seiten haben Dutzende Diplomaten ausgewiesen und jeweils die Schliessung von Konsulaten angeordnet.

Polen ist ein treuer Verbündeter der Ukraine und seit Beginn des Konflikts ein wichtiger Transitpunkt für westliche Waffen, die in die Ukraine geliefert werden. Warschau hat Moskau bereits mehrfach vorgeworfen, hinter Spionage- und Sabotageversuchen auf seinem Territorium zu stecken.