sonnig33°
DE | FR
burger
International
Afghanistan

Eskalation zwischen Pakistan und Afghanistan: Luftangriffe gemeldet

Residents go through the rubble after what Taliban officials said was airstrikes carried out by Pakistan, and killed civilians, including children, in Mana, a village in Afghanistan&#039;s Khost provi ...
Seit einigen Tagen beschiessen sich Afghanistan und Pakistan wieder.Bild: keystone

Erneute Eskalation zwischen Pakistan und Afghanistan: Luftangriffe gemeldet

19.06.2026, 13:3719.06.2026, 13:37

Im schwelenden Konflikt zwischen den Nachbarländern hat Afghanistan nach eigenen Angaben Ziele in Pakistan angegriffen. Es habe «Luftangriffe» an verschiedenen Orten in Pakistan durchgeführt, schrieb das afghanische Verteidigungsministerium auf X.

Pakistans Informationsministerium sprach ebenfalls auf X vom Abschuss einer afghanischen Drohne. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Afghanische Drohnenangriffe auf Pakistan waren in der Vergangenheit selten. Während die pakistanische Luftwaffe im laufenden Konflikt auch tief im afghanischen Landesinnern angegriffen hatte, beschränkten sich die in Kabul regierenden islamistischen Taliban zumeist auf Gefechte im gemeinsamen Grenzgebiet.

269 Tote bei Angriff im März

Ein möglicher afghanischer Angriff in Pakistan kann daher eine Eskalation darstellen. Auf einen afghanischen Drohnenangriff auf die pakistanische Hauptstadt Islamabad im März folgte wenige Tage später ein schwerer pakistanischer Luftangriff, bei dem eine Klinik in Kabul zerstört wurde. Die Vereinten Nationen sprachen später von 269 Toten infolge des Angriffs.

Bei den neuesten Drohnenangriffen spricht das afghanische Verteidigungsministerium davon, Terrorlager des Islamischen Staats (IS) in der Region angegriffen zu haben. Die Stellungnahme erinnert sehr deutlich an Stellungnahmen der pakistanischen Seite nach deren Angriffen auf afghanischem Gebiet.

Der Konflikt zwischen den Nachbarländern währt jetzt schon mehrere Monate und bricht immer wieder in grösseren gegenseitigen Angriffen aus. Die humanitäre Lage in Afghanistan verschlechtert sich auch, weil Pakistan im Zuge des Konflikts gemeinsame Grenzübergänge gesperrt hat. Islamabad wirft Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul widerspricht der Darstellung. (leo/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Afghanische Väter verkaufen Töchter, um zu überleben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Premierminister Starmer in Not: Andy Burnham gewinnt Nachwahl
Dem britischen Premierminister Keir Starmer droht nach der Nachwahl im Kreis Makerfield mehr denn je das politische Aus. Wie die Auszählung in der Nacht ergab, gewann Starmers potenzieller parteiinterner Herausforderer Andy Burnham den vakanten Parlamentssitz des Bezirks. Als «MP» (Member of Parliament) kann Burnham nun den Premierminister in eine Führungswahl zwingen – und mit dem Rückhalt der Regierungspartei Labour ablösen.
Zur Story