Seit einigen Tagen beschiessen sich Afghanistan und Pakistan wieder. Bild: keystone

Erneute Eskalation zwischen Pakistan und Afghanistan: Luftangriffe gemeldet

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Im schwelenden Konflikt zwischen den Nachbarländern hat Afghanistan nach eigenen Angaben Ziele in Pakistan angegriffen. Es habe «Luftangriffe» an verschiedenen Orten in Pakistan durchgeführt, schrieb das afghanische Verteidigungsministerium auf X.

Pakistans Informationsministerium sprach ebenfalls auf X vom Abschuss einer afghanischen Drohne. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Afghanische Drohnenangriffe auf Pakistan waren in der Vergangenheit selten. Während die pakistanische Luftwaffe im laufenden Konflikt auch tief im afghanischen Landesinnern angegriffen hatte, beschränkten sich die in Kabul regierenden islamistischen Taliban zumeist auf Gefechte im gemeinsamen Grenzgebiet.

269 Tote bei Angriff im März

Ein möglicher afghanischer Angriff in Pakistan kann daher eine Eskalation darstellen. Auf einen afghanischen Drohnenangriff auf die pakistanische Hauptstadt Islamabad im März folgte wenige Tage später ein schwerer pakistanischer Luftangriff, bei dem eine Klinik in Kabul zerstört wurde. Die Vereinten Nationen sprachen später von 269 Toten infolge des Angriffs.

Bei den neuesten Drohnenangriffen spricht das afghanische Verteidigungsministerium davon, Terrorlager des Islamischen Staats (IS) in der Region angegriffen zu haben. Die Stellungnahme erinnert sehr deutlich an Stellungnahmen der pakistanischen Seite nach deren Angriffen auf afghanischem Gebiet.

Der Konflikt zwischen den Nachbarländern währt jetzt schon mehrere Monate und bricht immer wieder in grösseren gegenseitigen Angriffen aus. Die humanitäre Lage in Afghanistan verschlechtert sich auch, weil Pakistan im Zuge des Konflikts gemeinsame Grenzübergänge gesperrt hat. Islamabad wirft Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul widerspricht der Darstellung. (leo/sda/dpa)