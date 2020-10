International

Tote beim Absturz zweier Hubschrauber der afghanischen Armee



Zwei afghanische Militärhubschrauber sind in der afghanischen Südprovinz Helmand nach Angaben lokaler Behörden kollidiert und abgestürzt. Der Vorfall ereignete sich in einem Bezirk südwestlich der Provinzhauptstadt Laschkarga, wie ein Provinzsprecher am Mittwoch sagte. Die Hubschrauber transportierten demnach verwundete Soldaten.

Laut dem Verteidigungministerium starben bei dem Absturz neun Menschen. Als Ursache nannte das Ministerium technische Probleme. Der Fernsehsender Tolonews sprach von 15 Todesopfern. Nach einer massiven Taliban-Offensive sind afghanische Streitkräfte in Laschkargas Aussenbezirken seit Tagen in Gefechte verwickelt. Etwa 35 000 Menschen flüchteten vor den Kämpfen, Krankenhäuser arbeiten am Limit.

Trotz der Aufnahme von afghanischen Friedensgesprächen vor rund einem Monat geht der Konflikt im Land weiter. Die Taliban lehnen eine Waffenruhe ab. Experten erwarten zähe Friedensverhandlungen, bevor ein Waffenstillstand vereinbart werden könnte. (aeg/sda/dpa)

