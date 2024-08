Tansania: Opposition will nach Festnahmen Polizeichef verklagen

Mbowe, sein Stellvertreter und früherer Präsidentschaftskandidat Tundu Lissu und andere Parteiangehörige waren am Wochenende in Mbeya im Südwesten Tansanias festgenommen worden. Dort war eine Jugendveranstaltung der Partei geplant, die die Polizei verboten hatte, da sie Chaos und eine Störung des öffentlichen Friedens befürchtete.

Erneut Gewitter am Mittwochnachmittag – auch im gebeutelten Brienz BE

«Buben gehen Schuhe putzen. Frauen und Mädchen prostituieren sich, um nicht zu verhungern»

Am Mittwoch findet in Genf die Friedenskonferenz für Sudan statt. Dan Langoya von der Hilfsorganisation African Development Aid sagt, weshalb am Verhandlungstisch viel mehr Parteien sitzen müssen als nur die beiden Kriegsparteien und was die Zivilbevölkerung gerade durchmacht.

Im April 2023 ist im Sudan ein Krieg zwischen den sudanesischen Streitkräften (SAF) und den paramilitärischen Kämpfern der Rapid Support Forces (RSF) ausgebrochen. Sie leiten im Nachbarland Südsudan bei der Organisation African Development Aid (ADA) Hilfsprogramme für geflüchtete Sudanesinnen und Sudanesen. Was erzählen sie von ihrer Flucht? Von ihren Erlebnissen in Sudan?

Dan Langoya: Bei uns kommen überwiegend Betagte, Frauen und Kinder an. Sie sind nicht nur gesundheitlich geschwächt, weil in Sudan eine Hungersnot herrscht und Krankheiten grassieren. Viele sind auch schwerstens traumatisiert. Ganz besonders die Mädchen und Frauen. Sie erzählen von schlimmer Gewalt, einschliesslich sexueller Gewalt, die sie erlebt haben. Sie brauchen dringend psychologische Beratung und soziale Unterstützung.