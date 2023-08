Mosambik: IS-Anführer bei Militäroperation getötet worden

Mosambiks Top-Terrorist Ibin Omar ist am Freitag nach Angaben des Militärchefs des Landes, Joaquim Mangrasse, bei einer Militäroperation im Norden des Landes getötet worden. Omar galt seit 2017 als Anführer des IS-Ablegers in dem südostafrikanischen Land.

Ein Kämpfer des IS mit einer Flagge (Symbolbild). Bild: AP Raqqa Media Center of the Isl

Neben Omar seien noch weitere hochrangige Mitglieder der Terrormiliz getötet oder gefangen genommen worden. Die Regierung in Mosambik sieht den Tod Omars als Durchbruch im jahrelangen Kampf gegen den dschihadistischen Terror im Land. In der nördlichen Region Cabo Delgado an der Grenze zu Tansania kommt es seit mittlerweile sechs Jahren immer wieder zu Gewalt durch islamistische Terroristen. (sda/dpa)