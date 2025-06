Parade war «feierlich» statt «bedrohlich»: Trump offenbar sauer auf Pete Hegseth

Die Parade war offiziell wegen des 250. Geburtstags des US-Militärs abgehalten worden, allerdings feierte Trump am vergangenen Samstag zeitlich auch seinen 79. Geburtstag. Das Weisse Haus dementierte laut dem Bericht die interne Kritik an Hegseth: Wolff sei «nachweislich ein Betrüger», sagte Trumps Sprecher Steven Cheung.

US-Präsident Donald Trump ist offenbar mit der Militärparade in Washington am vergangenen Wochenende unzufrieden gewesen. Das sagte der US-Enthüllungsjournalist Michael Wolff der Plattform «Daily Beast» .

«Er hat keine Ahnung» – Trump zieht nach G7-Abreise über Macron her

US-Präsident Donald Trump hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron widersprochen und klargestellt, dass seine vorzeitige Abreise von G7-Gipfel in Kanada nichts mit einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran zu tun habe. Der «öffentlichkeitsheischende» französische Präsident habe fälschlicherweise behauptet, er reise nach Washington zurück, um an eine Waffenruhe zu arbeiten, schrieb Trump kurz nach dem Einstieg in die Regierungsmaschine Air Force One in Calgary auf der Plattform Truth Social.