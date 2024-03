Boko Haram entführt laut UN mindestens 200 Menschen in Nigeria

Die massenhafte Entführung von Menschen, manchmal aus Schulen und Lagern für Binnenvertriebene, ist Teil des gewalttätigen Vorgehens von Boko Haram, mit dem sie eine strenge islamische Herrschaft in Nigeria durchsetzen will. Im April 2014 sorgte Boko Haram mit der Entführung von 276 Schülerinnen für weltweites Entsetzen. Auch zehn Jahre nach dem Vorfall werden noch mehr als 100 Mädchen vermisst. (sda/dpa)

Zu der Massenentführung war es vergangene Woche Donnerstag, am 29. Februar, im Bundesstaat Borno gekommen. Die Opfer, hauptsächlich Frauen und Kinder, seien entführt worden, als sie sich auf der Suche nach Brennholz aus dem Lager für Binnenvertriebene hinausgewagt hatten, hiess es in der UN-Mitteilung. «Während eine unbestimmte Anzahl älterer Frauen und Kinder unter zehn Jahren freigelassen worden sein soll, werden noch zahlreiche Binnenvertriebene vermisst», sagte der UN-Koordinator für Nigeria, Mohamed Malick Fall.

Bei einer Massenentführung in Nigeria sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen (UN) vergangene Woche mehr als 200 Menschen entführt worden. Es handele sich um Binnenvertriebene – also Menschen, die innerhalb des Landes auf der Flucht sind –, teilte die UN am Mittwoch mit. Eine genaue Zahl der Entführten sei nicht bekannt.

Die Steuern sinken fast überall in der Schweiz – so viel kannst du sparen

Nato-Staaten proben mit Grossmanöver Reaktion auf russischen Angriff

Die deutsche Bundeswehr und Soldaten aus anderen Nato-Staaten trainieren seit Mitternacht mit einer Grossübung im Norden Europas die Abwehr eines Angriffs auf das Bündnisgebiet.

An dem Manöver «Nordic Response 2024» seien insgesamt etwa 1500 Männer und Frauen der deutschen Streitkräfte beteiligt, darunter 700 Gebirgsjäger, wie die deutsche Armee in der Stadt Alta im Norden Norwegens mitteilte. Die Soldaten sollten am Donnerstag vom Raum Alta aus südlich gelegene Gebiete, die in diesem Szenario bereits von einem Gegner besetzt wurden, mit einem Gegenangriff einnehmen.