Touristenboot sinkt vor Küste Ägyptens – Dutzende Personen vermisst

Touristenboot sinkt vor Küste Ägyptens – Gouverneur: «Überlebende gefunden»

Nahe der ägyptischen Stadt Marsa Alam ist am Montagmorgen ein Touristenboot gesunken. Berichten zufolge waren 31 Touristinnen und Touristen sowie die 14-köpfige Crew an Bord. Das Boot war am 24. November in Marse Alam gestartet und hätte am 29. in Hurghada eintreffen sollen. Das Schiff habe um 5.30 Uhr einen Notruf abgesetzt, so die örtlichen Behörden.

Die Suchaktion läuft derzeit. Amr Hanafi, ägyptischer Gouverneur des Roten Meers, meldete gegenüber ägyptischen Medien, man habe einige Überlebende gefunden. (dab)

