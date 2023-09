Zahl der Erdbeben-Toten in Marokko steigt leicht

Zwei Helfer tragen eine verletzte Frau aus den Ruinen. Bild: keystone

Im Erdbeben-Gebiet in Marokko ist die Zahl der bestätigten Todesfälle leicht auf 2946 gestiegen. Das teilte das Innenministerium des nordafrikanischen Landes am Mittwochabend mit. Fast alle Todesopfer seien bereits beigesetzt worden. Zuletzt hatten die Behörden von 2901 Toten gesprochen. Die Zahl der Verletzten wurde nun offiziell mit 5674 angegeben. Noch immer wird erwartet, dass die Opferzahlen weiter steigen dürften. Die Hoffnung, nach der Naturkatastrophe noch Überlebende zu finden, ist mittlerweile sehr gering. Helfer haben noch nicht alle betroffenen Dörfer im Atlasgebirge erreicht.

Das Beben ereignete sich am vergangenen Freitag und war das schlimmste seit Jahrzehnten in Marokko. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 300 000 Menschen in Marrakesch und umliegenden Gebieten von dem Unglück betroffen. (sda/dpa)