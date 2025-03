Zu 20 Jahren Haft verurteilter Ex-Diktator von Guinea begnadigt

Der wegen eines Massakers zu 20 Jahren Haft verurteilte frühere Diktator von Guinea, Moussa Dadis Camara, ist begnadigt worden. Der Chef der Militärjunta begründete dies mit Camaras Gesundheit.

Moussa Dadis Camara ist für ein Massaker im Jahr 2009 verantwortlich. Bild: keystone

Der Chef der in dem westafrikanischen Land herrschenden Militärjunta, Mamadi Doumbouya, habe Camara wegen «gesundheitlichen Gründen» begnadigt, hiess es in einem am Freitag im Staatsfernsehen verlesenen Dekret.

Der Ex-Diktator war im Juli 2024 wegen eines Massakers im Jahr 2009 zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht sprach ihn der «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» schuldig. Sieben weitere Angeklagte wurden zu langen Haftstrafen bis zu lebenslänglich verurteilt.

Moussa Dadis Camara hatte zwischen 2008 und 2009 die Macht in Guinea inne. Unter seiner Herrschaft tötete das Militär im September 2009 bei einer Kundgebung der Opposition in der Hauptstadt Conakry laut einer Uno-Untersuchung mehr als 150 Menschen. Mindestens 109 Frauen wurden vergewaltigt. (dab/sda/afp)