Mindestens elf Tote bei Terroranschlag in Mogadischu

Mehr als 10 Tote bei Terroranschlag in Mogadischu

Bei einem Terroranschlag auf ein Restaurant in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens elf Menschen getötet worden. Das berichtete die örtliche Polizei. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte die Tat für sich.

Nach Angaben der Polizei explodierte in dem Lokal eine ferngezündete Bombe. Die meisten der Toten sind den Angaben zufolge Zivilisten, vier Menschen überlebten verletzt. Das Restaurant ist demnach auch bei Sicherheitskräften beliebt.

Gemäss unbestätigten Meldungen bei X (Twitter) stieg die Opferzahl am Samstag auf 18 an.

Die Vereinten Nationen hatten kürzlich Sicherheitswarnungen an das UN-Personal verschickt und vor drohenden Terrorattacken gewarnt. UN-Mitarbeiter sollen demnach öffentliche Versammlungsorte und Regierungsbüros meiden.

Anschlag am Strand

Erst vor zwei Wochen hatten Al-Shabaab-Kämpfer ein Hotel am Lido Strand in Mogadischu angegriffen und auf Strandspaziergänger geschossen. Mehr als 30 Menschen kamen dabei ums Leben.

Die Miliz kontrolliert Gebiete in Teilen Somalias, war in den vergangenen Jahren aber aus der Hauptstadt zurückgedrängt worden. Dennoch kommt es in Mogadischu immer wieder zu Anschlägen auf Regierungseinrichtungen und auf Hotels oder Restaurants, in denen ein aus der Sicht der Islamisten westlicher Lebensstil herrscht.

