«Schreckliche Gewalt»: Trump verurteilt Attentat auf demokratische Politiker

In der Nacht von Freitag auf Samstag (Ortszeit) wurden im US-Bundesstaat Minnesota zwei demokratische Politiker in ihren Häusern angeschossen. Der Täter schoss auch auf ihre Partner. Die Kongressabgeordnete Melissa Hortman und ihr Ehemann haben den Angriff nicht überlebt.

Am Samstag wurden zwei demokratische Politiker in Minnesota angeschossen. Es soll sich dabei um mutmasslich politisch motivierte Angriffe handeln. Die Situation werde derzeit von den staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden untersucht.

Ziele des Angriffs waren der Senator John Hoffman und die Kongressabgeordnete Melissa Hortman. Die Taten ereigneten sich nach Behördenangaben in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) in den Wohnhäusern.

Beamte der Strafverfolgungsbehörden, darunter die örtliche Polizei, Sheriffs und das FBI in der Nähe des Tatorts. Bild: keystone

In einer Pressekonferenz am Samstagvormittag bestätigt Tim Walz den Tod von Melissa Hortman und ihrem Ehemann, der ebenfalls angeschossen wurde. Hoffman und seine Ehefrau mussten operiert werden, überlebten jedoch. Beide befinden sich laut Behörden noch in medizinischer Behandlung.

Melissa Hortman und John Hoffman.

Der mutmassliche Täter ist den Angaben zufolge flüchtig. Eine grossangelegte Fahndung läuft. Der Mann soll sich als Polizist ausgegeben haben. Bei einer Konfrontation mit der Polizei eröffnete er demnach das Feuer und konnte entkommen. Bei der Durchsuchung des mutmasslichen Fluchtwagens fanden Ermittler nach eigenen Angaben ein Manifest, in dem mehrere Amtsträger namentlich genannt werden. Die Sicherheitsbehörden leiteten daraufhin zusätzliche Schutzmassnahmen für Personen auf der Liste ein.

Trump bezeichnet Attentat als «schrecklich»

US-Präsident Donald Trump hat die tödlichen Schüsse auf eine demokratische Politikerin und ihren Ehemann im Bundesstaat Minnesota scharf verurteilt. Er bezeichnete die Tat als «wohl gezielten Angriff auf Staatsbedienstete». Die Bundespolizei FBI und Justizministerin Pam Bondi seien mit den Ermittlungen betraut, hiess es in einer Mitteilung aus dem Weissen Haus, die auf der Plattform X veröffentlicht wurde. «Solch grausame Gewalt wird in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht toleriert», erklärte Trump demnach und kündigte an, alle Tatbeteiligten «mit der vollen Härte des Gesetzes» zu verfolgen.

