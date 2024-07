Kenias Präsident entlässt nach Protesten sein Kabinett

Kenias Präsident William Ruto entlässt nach heftigen Protesten gegen seine Regierung nahezu das gesamte Kabinett. Ausgenommen sei Aussenminister Musalia Mudavadi, sagte Ruto in der Ansprache in seinem Amtssitz.

Inter will Ricardo Rodriguez +++ Cömert an Valladolid ausgeliehen

Trump und die Republikaner lassen die Maske fallen

Die Rechtsextremen befinden sich bereits in einem Siegesrausch.

Berühmt wurde Josh Hawley, als er vor dem Sturm auf das Kapitol die Chaoten mit erhobener Faust anfeuerte – um wenig später hasenfüssig vor ihnen die Flucht zu ergreifen. Jetzt will sich der republikanische Senator aus dem Bundesstaat Missouri erneut in Szene setzen. An der National Conservatism Conference in Washington erklärte er am vergangenen Montag: