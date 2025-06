Möglicher Puma in Sachsen-Anhalt gesichtet

Im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt wurde angeblich ein Puma gesichtet. Bild: imago

Puma in Deutschland gesichtet – Drohnen suchen das Tier

Die Polizei vom Sachsen-Anhalt (DE) warnt vor einer Grosskatze. Am Dienstag wurde möglicherweise ein Puma gesichtet.

Am Geiseltalsee im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt wurde am Montagnachmittag möglicherweise ein Puma gesichtet. Wie Focus Online schreibt. Der Geiseltalsee liegt in der Nähe von Leipzig.

Die Polizei von Sachsen-Anhalt warnt vor der Grosskatze. Man soll umgehend die Polizei und Feuerwehr verständigen, wenn man die Katze sichten sollte. Die Einwohner rund um den Geiseltalsee sollen es vermeiden, sich in Wäldern oder auf Feldern aufzuhalten. Und man sollte sich der Raubkatze nicht nähern.

«Mit 80-prozentiger Sicherheit handelt es sich um einen Puma», sagte die zuständige Referentin des Saalekreises (Sachsen-Anhalt), Sabine Faulstich. Es seien drei Teams mit Drohnen in dem Gebiet unterwegs. Sollte das Tier gesichtet werden, soll ein Experte das Tier betäuben. Anschliessend soll es zu einem Zoo gebracht werden.

Video: facebook/Blaulichtreport-Deutschland

Ob es sich wirklich um einen Puma handelt oder nicht, ist noch nicht abschliessend zu sagen. Heute (am Dienstagmorgen) geht die Suche nach der Raubkatze jedoch weiter.

Zuletzt hatte es in Berlin eine ähnliche Situation gegeben. Im Juli 2023 wurde angeblich eine Löwin gesichtet. Es stellte sich später heraus, dass es sich um eine Fehlmeldung handelte. (nib)