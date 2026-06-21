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Frankreich verbietet wegen Hitzewelle Alkoholkonsum in Öffentlichkeit

Das Verbot gilt am 21. Juni in allen Départements, die ab Sonntagmittag die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen haben.
Das Verbot gilt am 21. Juni in allen Départements, die ab Sonntagmittag die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen haben.Bild: Shutterstock

Wegen Hitzewelle: Regionen in Frankreich verbieten Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit

Frankreich erlebt eine extreme Hitzewelle – mit Folgen für ein beliebtes Musikfest. Mehrere Regionen verhängen ein öffentliches Alkoholverbot.
21.06.2026, 06:1021.06.2026, 06:27
Ein Artikel von
t-online

Frankreich verbietet wegen einer extremen Hitzewelle den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit während des landesweiten Musikfestes «Fête de la Musique» in besonders betroffenen Regionen.

Das Verbot gelte am 21. Juni in allen Départements, für die ab Sonntagmittag die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen werde, teilte das Büro von Ministerpräsident Sébastien Lecornu am Samstag nach einer Krisensitzung mit. Die örtlichen Präfekten würden entsprechende Verordnungen für den öffentlichen Raum erlassen. Zudem werde bei allen staatlich organisierten Veranstaltungen kein Alkohol ausgeschenkt.

Der Wetterdienst Meteo France hat für Sonntag in 35 Départements eine Hitzewarnung der Stufe «rot» ausgegeben, darunter auch für die Hauptstadt Paris.

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