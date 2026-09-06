Amazon-Flieger schiesst in Miami über Landebahn hinaus – mehrere Verletzte

Mehr «International»

Ein Frachtflugzeug aus Puerto Rico ist nach der Landung am US-Flughafen Miami über die Start- und Landebahn hinausgefahren und hat Feuer gefangen. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr rammte die Maschine mehrere Fahrzeuge. Wie hoch die Zahl der Verletzten ist, blieb unklar.

Video: watson/X

Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) teilte auf der Plattform X mit, dass das Flugzeug vom Typ Boeing 767-300 am Nachmittag (Ortszeit) nach der Landung am Miami International Airport im US-Bundesstaat Florida über die Start- und Landebahn hinausgeschossen sei. Die Maschine war demnach vom Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan auf der Karibikinsel Puerto Rico gestartet.

Der Flughafen in Miami stellte den Flugverkehr ein, wie er auf X bekanntgab. Die Region in Florida ist bei Touristen sehr beliebt. (hkl/sda/dpa)

Update folgt ...