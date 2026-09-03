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Swiss-Flug nach New York sendet Notfallcode über dem Atlantik

Medizinischer Notfall: Swiss-Flieger landet ausserplanmässig in Neufundland

03.09.2026, 20:2703.09.2026, 21:22

Der Swiss-Flug LX14 von Zürich nach New York hat am Donnerstagabend über dem Atlantik einen Notfallcode gesendet und ist ausserplanmässig in Kanada gelandet. Das berichtet 20 Minuten.

Der Flug LX14 musste ausserplanmässig in Kanada landen.
Der Flug LX14 musste ausserplanmässig in Kanada landen.screenshot flightradar24

Die Crew sendete den Transpondercode 7700. Dieser steht für einen allgemeinen Notfall. Ein Reddit-User schreibt, dass ein medizinischer Notfall an Bord die Crew zum Notsignal zwang. Eine Nachricht, die über das Flugfunk-Kommunikationssystems ACARS gesendet wurde, soll das nahelegen.

Dies bestätigt die Swiss gegenüber «20 Minuten»: Der Grund läge bei einem medizinischen Notfall unter den Passagieren. «In St. John's wird der betroffene Passagier in ärztliche Obhut übergeben. Anschliessend wird das Flugzeug betankt und der Flug mit 234 Passagieren schnellstmöglich nach New York fortgesetzt», sagt eine Sprecherin der Swiss gegenüber dem Onlineportal.

Die Maschine schien bereits zuvor ihre Route leicht angepasst zu haben und Kurs auf die kanadische Insel Neufundland zu nehmen. Auf Flightradar ist ersichtlich, dass der Flug an den Flughafen St. John's umgeleitet wurde. (hkl)

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