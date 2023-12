Über ein Dutzend Tote bei Unwetter an argentinischer Küste

Mehr «International»

Bei einem heftigen Unwetter an der argentinischen Atlantikküste sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Bürgermeister der Ortschaft Bahía Blanca, Federico Susbielles, in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) auf der Nachrichtenplattform X, ehemals Twitter, mit. «Wir rufen die Bevölkerung dazu auf, Schutzmassnahmen zu ergreifen und die öffentlichen Strassen nicht zu nutzen», hiess es in der Mitteilung.

Die Journalistin Marianela Romay postete dieses Video aus Bahía Blanca:

Das Unwetter war mit Windgeschwindigkeiten von 140 Kilometern pro Stunde auf Bahía Blanca getroffen, wie die Zeitung «La Nación» berichtete. In grossen Teilen der Stadt fiel der Strom aus, Bäume und Strommasten stürzten um. Auf in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Videos war zu sehen, wie heftige Windböen mit starkem Regen über die Stadt hinwegzogen. (sda/dpa)