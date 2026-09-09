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Trump träumt von der US-Space-Force in Nazi-Uniformen

Trump träumt von der US-Space-Force in Nazi-Uniformen

Der US-Präsident zeigt auf Social Media einen neuen Uniformentwurf für die Weltraumtruppe. Das Vorbild stammt aus einem Film, der ausgerechnet den Faschismus verspottet.
09.09.2026, 18:3109.09.2026, 18:31
Maria Steinmayr / ch media
US-Präsident Trump veröffentlichte einen Entwurf der Uniform.
US-Präsident Trump veröffentlichte einen Entwurf der Uniform.Bild: CH-Media/ Truth Social

Eine dunkelgraue Jacke mit hochgeschlossenem Kragen, schwarze Stiefel, Gürtel und Schirmmütze: So könnte die nächste Uniform der US-Space-Force aussehen – zumindest wenn es nach US-Präsident Donald Trump geht.

Am Wochenende postete er auf Truth Social ein Bild. Die Grafik trägt den Titel «United States Space Force Service Dress Uniform – Next Generation» und nennt auch gleich die Inspiration: Die Ästhetik und Funktionalität der Uniformen aus «Starship Troopers» habe als Vorbild gedient.

Die Erklärung

Eine interessante Wahl. Denn «Starship Troopers» ist nicht einfach ein Science-Fiction-Film über Soldaten, die im Weltall gegen riesige Käfer kämpfen. Regisseur Paul Verhoeven machte 1997 aus der Romanvorlage von Robert A. Heinlein eine Satire auf Militarismus, Propaganda und Faschismus. Die schöne, saubere Welt voller heroischer Soldaten ist gerade deshalb so überzeichnet, weil sie zeigen soll, wie verführerisch eine militaristische Gesellschaft aussehen kann.

Auch die Optik ist kein Zufall. Die Uniformen in «Starship Troopers» orientieren sich teilweise bewusst an Nazi- und SS-Ästhetik. Grau, schwarz, hohe Stiefel, strenge Schnitte: Verhoeven griff gezielt auf die Bildsprache der Nazis zurück. Besonders offensichtlich wird das bei einer Figur, die gegen Ende des Films in einer schwarzen, deutlich SS-inspirierten Uniform auftritt. Verhoeven ging damals davon aus, dass spätestens hier klar sein dürfte, worauf sein Film hinauswill.

Nichts gelernt

Fast 30 Jahre später scheint die Ästhetik manche immer noch zu überzeugen. Nicht alle. In den sozialen Medien wurde Trumps Entwurf schnell mit Nazi-Uniformen und den Offizieren des Galaktischen Imperiums aus «Star Wars» verglichen. Auch aus seinen eigenen Reihen kam Kritik.

Der Post passt zu einer Reihe KI-generierter Bilder und Videos, die Trump und das Weisse Haus zuletzt auf Social Media verbreitet haben. Über das Labor-Day-Wochenende waren dort unter anderem Bilder des Präsidenten als Superheld «Green Lantern» sowie weitere Darstellungen zu sehen, die ihn in militärischen oder übermenschlichen Rollen inszenieren.

Es bleibt beim Entwurf

Mit der Dienstuniform der Space Force hat der Entwurf allerdings wenig zu tun. Sie hat bereits eine neue Uniform, die seit Ende 2025 getragen wird. Und diese sieht deutlich anders aus: Charakteristisch ist unter anderem eine asymmetrisch geschnittene Jacke. Seit Januar 2026 gelten die offiziellen Regeln für ihre schrittweise Einführung. Auf Medienanfragen zum von Trump verbreiteten Entwurf reagierten Space Force und Pentagon bislang nicht.

Bleibt die Frage, ob die Leute hinter dem Entwurf eigentlich verstanden haben, was Verhoeven mit «Starship Troopers» sagen wollte. Der konservative Journalist Jonah Goldberg brachte das Dilemma auf den Punkt: Er wisse nicht, was schlimmer wäre: Wenn sie die Satire nicht verstanden hätten. Oder wenn doch.

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Bild: CH-Media/ Truth Social
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Die beliebtesten Kommentare
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Kaffeesüchtig
09.09.2026 18:50registriert November 2021
Wieso nochmals konnte Donald keinen Militärdienst leisten? Fersensporn oder sowas?
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