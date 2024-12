Video: watson/x

Flugzeug mit 67 Menschen an Bord in Kasachstan abgestürzt – das wissen wir

Ein Passagierflugzeug aus Aserbaidschan ist nahe der Stadt Aktau in Kasachstan abgestürzt. 67 Menschen befanden sich an Bord. Es gibt Hinweise auf Überlebende.

Mehr «International»

Zur Zahl der Menschen an Bord gab es anfangs widersprüchliche Angaben. Die staatliche kasachische Agentur Kazinform meldete, es seien 105 Passagiere und eine Besatzung von 5 Personen an Bord gewesen. Die Agentur Tengrinews hingegen berichtete von 67 Menschen in dem Flugzeug. Die betroffene Airline Azerbaijan Airlines bestätige später die zweitgenannte Angabe.

Es gebe mindestens 25 Überlebende, teilte der kasachische Katastrophenschutz mit. 22 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, meldete Tengrinews nach diesen Angaben.

Aktau liegt am Kaspischen Meer.

Die Maschine sollte von Baku nach Russland in die tschetschenische Hauptstadt Grosny fliegen. Aserbaidschanischen Medien zufolge wurde die Maschine wegen starken Nebels umgeleitet, der Flughafen in Grosny sei geschlossen worden. Aus diesem Grund sollte die Maschine in die Stadt Machatschkala in der Republik Dagestan fliegen.

Den noch unbestätigten Berichten zufolge ist womöglich ein Vogelschlag für den Absturz verantwortlich. Nach inoffiziellen Angaben handelte es sich bei dem Flugzeug um eine Embraer 190 von Azerbaijan Airlines.

Auf einem Video, aufgenommen nahe der Stadt Aktau, ist zu sehen, wie sich die Maschine in Schieflage Richtung Boden bewegt und schliesslich aufschlägt:



Video: watson/x

(sda/dpa/con)