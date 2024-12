Der vom Kreml unterstützte tschetschenische Präsident Kadyrow drückte sein Beileid aus. Der Zustand einiger der im Krankenhaus behandelten Menschen sei äusserst ernst, erklärte Kadyrow. Der russische Präsident Wladimir Putin habe Aserbaidschans Präsident Alijew kondoliert, teilte das Präsidialamt in Moskau mit.

In Kasachstan wurde eine Regierungskommission eingerichtet, um den Vorfall zu untersuchen. Ihre Mitglieder hätten den Auftrag erhalten, zum Unglücksort zu fliegen und dafür zu sorgen, dass die Familien der Toten und Verletzten die nötige Hilfe bekämen. Die kasachische Regierung teilte weiter mit, sie werde bei den Ermittlungen zum Absturz der Maschine mit Aserbaidschan zusammenarbeiten.

Das kasachische Katastrophenschutzministerium teilte mit, dass die Überlebenden, darunter auch zwei Kinder, in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandelt werden. Die Leichen der Todesopfer würden geborgen.

Eine Videoaufnahme zeigt, wie das Flugzeug beim Aufprall auf den Boden in Flammen aufgeht und dichter schwarzer Rauch aufsteigt. Verletzte Menschen stolpern aus einem noch intakten Teil des Flugzeugrumpfs ins Freie. Die Nachrichtenagentur Reuters bestätigte anhand der sichtbaren Landschaftsmerkmale den Ort der Aufnahmen.

An Bord der Maschine vom Typ Embraer 190 waren nach Angaben der Fluggesellschaft 62 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Die kasachischen Behörden sprachen von 38 Toten und 29 Verletzten.

Dagegen sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Alijew, nach seinen Informationen habe das Flugzeug wegen schlechten Wetters die Route geändert. Staatliche russische Nachrichtenagenturen meldeten, das Flugzeug sei wegen Nebels in Grosny umgeleitet worden.

Bereits vor den Berichten gab es unterschiedliche Angaben zur möglichen Absturzursache. So erklärte die russische Luftfahrtbehörde, vorläufige Informationen deuteten darauf hin, dass sich der Pilot nach einem Vogelschlag zu einer Notlandung entschlossen habe.

Völlig unklar war, ob Drohnen oder Geschosse zur Abwehr von Drohnen überhaupt in den Vorfall verwickelt waren. Die Ukraine wehrt sich seit fast drei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg und nimmt immer wieder vor allem mit Drohnen militärische Ziele in dem Nachbarland ins Visier.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew vertrat der Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation, Andrij Kowalenko, indes die Ansicht, die Maschine sei auf ihrem Weg nach Grosny von der russischen Flugabwehr beschossen und beschädigt worden. Einen Beweis für seine Behauptungen erbrachte er nicht.

Auch Yaroslav Trofimov, Chefkorrespondent für Aussenpolitik beim «Wall Street Journal», schreibt auf X, in russischen Medien kursierten zunehmend Spekulationen, dass das Flugzeug von der russischen Luftabwehr abgeschossen worden sei. Man habe es für eine ukrainische Drohne gehalten. Dazu postete er ein Video, das die für Schrapnelle typischen Beschädigungen an dem Flugzeug zeigen soll.

Die Maschine mit der Flugnummer J2-8243 war laut Fluggesellschaft Azerbaijan Airlines auf dem Weg von Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Sie habe etwa drei Kilometer von der kasachischen Stadt Aktau entfernt notlanden müssen.

Ein Bericht des aserbaidschanischen internationalen Nachrichtensenders AnewZ zitiert zudem einen russischen Militärblogger, der sagte, «die Schäden am Flugzeug deuteten darauf hin, dass es möglicherweise versehentlich von einem Flugabwehrraketensystem (SAM) getroffen wurde».

Wie «Euronews» unter Berufung auf Quellen berichtet, die mit der Untersuchung des Absturzes in Verbindung stehen, sagten überlebende Passagiere aus, beim Landeanflug eine Explosion gehört zu haben. Anschliessend wollen sie beobachtet haben, wie Trümmerteile die Maschine trafen und in den Rumpf eindrangen, schreibt «Euronews» weiter.

Flugzeug mit 67 Menschen an Bord in Kasachstan abgestürzt – das ist passiert

Der Absturz eines Passagierflugzeugs in Kasachstan am Mittwoch könnte laut mehreren Medienberichten versehentlich von einer russischen Abwehrrakete verursacht worden sein. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es nicht.

Ein Passagierflugzeug ist in Kasachstan notgelandet, Dutzende Menschen sterben. Jetzt kommen Spekulationen auf, wonach Russland das Flugzeug aus Versehen abgeschossen hat. Mehrere Indizien sprechen dafür.

Die Ursache des Flugzeugsabsturzes in Kasachstan ist noch unklar.

Die Ursache des Flugzeugsabsturzes in Kasachstan ist noch unklar. Bild: keystone

