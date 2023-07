Mindestens sieben Tote nach Unwetter in Südkorea

Die Lage blieb angespannt. Das Wetteramt kündigte anhaltenden, starken Regen für weite Landesteile an. In Südkorea herrscht derzeit die sommerliche Regenzeit, während der es regelmässig zu Überflutungen kommt. (saw/sda/dpa)

Die sintflutartigen Niederschläge lösten in der Nacht auf Samstag zehn Erdrutsche sowie vorübergehende Stromausfälle in 13 Landesteilen aus. Allein im zentral gelegenen Landkreis Goesan mussten über 6000 Einwohner evakuiert werden, nachdem ein örtlicher Staudamm übergelaufen war. Laut Medienberichten wurden zudem sieben Verletzte gemeldet.

Nach massiven Regenfällen und Überschwemmungen sind in Südkorea mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Wie südkoreanische Medien am Samstag berichteten, galten zudem drei weitere Personen als vermisst. Die Anzahl der Opfer könnte laut Angaben der Behörden weiter steigen.

Deutschlands Kanzler liefert sich Wortgefecht mit bekannter Klimakleberin

«Nein, Sie sehen es nicht»: Olaf Scholz hat vor dem Bundestag eine bekannte Klimaaktivistin getroffen und wurde dabei ungewöhnlich deutlich.

Erst schweigt Olaf Scholz, will die Klimaaktivistin offenbar ignorieren. Doch dann legt er richtig los. Carla Hinrichs von der «Letzten Generation» hat den Bundeskanzler am Freitag nahe dem Bundestag getroffen, nach eigenen Angaben zufällig. Die bekannte Aktivistin sprach den Kanzler an und verwickelte ihn in ein kurzes Gespräch.