Weiteres Flugzeug abgestürzt: Warum der Luftraum von Nepal als besonders gefährlich gilt

Trotz all dieser Risiken bleibt das Himalaya-Gebirge aber weiterhin ein lohnendes Reiseziel für Touristen. Wer unsicher ist und sich in Flugzeugen generell unwohl fühlt, sollte sich jedoch ein anderes Reiseziel suchen.

Thema Piloten: In Nepal kommt es auch immer wieder zu tödlichen Unfällen, weil viele nepalesische Piloten schlecht ausgebildet sind. Zudem sollen die Maschinen der Airlines schlecht gewartet sein. Aus dem Grund genügen sie auch europäischen Vorschriften nicht. Seit 2013 ist das Fliegen nepalesischer Fluggesellschaften in der EU untersagt.

Prominentestes Beispiel ist der Tenzing Hillary Airport in Lukla: Der Flughafen am Fusse des Mount Everest hat eine 530 Meter kurze Landebahn mit über 10 Prozent Gefälle. Zudem wurde der Flughafen direkt in den Hang zwischen einem Bergmassiv und einem tiefen Abgrund gebaut.

Und das ist vermutlich eines der grössten Probleme: Die Mitarbeiter der Luftverkehrskontrolle in Nepal gelten als unzuverlässig und ungenau. Wie ungenau, beschreibt ein Pilot in einem Internetforum: Die Mitarbeiter dort «vergessen oft, über den Verkehr zu informieren», schreibt er.

Flugzeuge, die sich in der Luft befinden, müssen sich dann auf die Fluglotsen am Boden verlassen können.

Warum kommt es in der Region immer wieder zu Flugzeugabstürzen? Die Antwort ist komplex. Zum einen spielt das extreme Wetter in der Himalaya-Region eine entscheidende Rolle für den Flugverkehr .

Immer wieder verunglücken Maschinen auf ihrem Weg zu den Flughäfen in dem Gebiet. Die jetzt in der nepalesischen Stadt Pokhara abgestürzte Passagiermaschine mit mindestens 68 Toten ist nur das jüngste von zahlreichen Unglücken.

Mit dem Himalaya-Gebirge, dem Mount Everest und den zahlreichen Tempeln ist Nepal eines der schönsten Reiseziele der Welt. Hunderttausende Touristen zieht es jedes Jahr in die Region . Doch was für Besucher ein Traum ist, ist für Piloten eine riesige Herausforderung. Selbst unter erfahrenen Piloten gelten die Flugrouten dort als – gelinde gesagt – anspruchsvoll.

Polizei will Räumung von Lützerath am Sonntag fortsetzen

Um 15.15 Uhr flog der erste Stein – so eskalierte die Demonstration in Lützerath

Tausende Aktivistinnen und Aktivisten kamen zum Protest gegen die Räumung von Lützerath zusammen. Teilweise kam es zu Ausschreitungen. T-Online-Reporter waren vor Ort und berichten.

Der über dem Tagebau kreisende Polizeihubschrauber kündigt schon am Morgen an, was der Tag bereithalten wird. Rund 50'000 Demonstranten sollten nach Angaben der Organisatoren am Samstag zur Demonstration «Alle Dörfer bleiben!» nach Lützerath kommen, laut Polizei wurden es rund 9000 Teilnehmende. Der Grossteil davon verhielt sich friedlich. Ein Sprecher der Polizeigewerkschaft sprach am Mittag allerdings auch von «vermummtem Störklientel», das sich unter den Teilnehmern der Demonstration befand. Mit dieser Einschätzung sollte er Recht behalten.