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Gebäude auf Philippinen stürzt ein: Dutzende unter Trümmern befürchtet

Gebäude auf Philippinen stürzt ein: Dutzende unter Trümmern befürchtet

Ein im Bau befindliches neunstöckiges Gebäude im philippinischen Angeles City ist eingestürzt.
24.05.2026, 06:2924.05.2026, 06:29

Laut Angaben des Informationsbüros der Stadt konnten bislang 24 Menschen aus dem Gebäude gerettet werden. Laut einem Bericht des philippinischen Rundfunks GMA Network unter Berufung auf das Informationsbüro sollen zwischen 30 und 40 Personen in den Trümmern eingeschlossen sein.

Caution tape marks the area around a collapsed building in Angeles city in Pampanga province, north of Manila, Philippines, Sunday May 24, 2026. (AP Photo) Philippines Building Collapse
Das eingestürzte Gebäude in der Stadt Angeles City.Bild: keystone

Das Gebäude ist laut offiziellen Angaben in den frühen Morgenstunden eingestürzt. Die Rettungsarbeiten dauern weiterhin an.

Angeles City befindet sich rund 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila. Bis in die frühen 1990er Jahre befand sich dort ein grosser Luftwaffenstützpunkt der USA. (sda/dpa)

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