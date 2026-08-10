wechselnd bewölkt31°
DE | FR
burger
International
Australien

Sexpuppe in Australien löst Polizei-Grosseinsatz aus

Angebliche Leiche löst Polizei-Grossaufgebot in Australien aus – doch es ist eine Sexpuppe

10.08.2026, 09:0710.08.2026, 09:07

Überraschende Wendung in einem vermeintlichen Mordfall in Australien: Bei einer mutmasslich verwesenden Leiche, die am Wochenende im Bundesstaat New South Wales an einer Landstrasse gefunden wurde, handelte es sich in Wirklichkeit um eine lebensgrosse Puppe.

A police officer stands by his car that blocks the entrance to a hotel resort where the Iranian women&#039;s soccer team is staying on the Gold Coast, Australia, Tuesday, March 10, 2026. (AP Photo/Joh ...
Die Polizei in Australien rückte wegen einer Sexpuppe aus.Bild: keystone

Der Sender ABC zitierte die Polizei mit den Worten, man gehe davon aus, dass es eine Sexpuppe sei. Das Gepäckstück hatte am Sonntag einen grösseren Polizeieinsatz ausgelöst – Beamte richteten sogar einen Tatort ein.

Spezialisten der Spurensicherung rückten zum Fundort nordöstlich der Hauptstadt Canberra an. Die Polizei versuchte sogar, die vermeintliche Tote mit Vermisstenfällen in Verbindung zu bringen. Jedoch verzögerte sich die Untersuchung des Koffers wegen starken Regens: Die Polizei wollte ihn zunächst möglichst wenig bewegen, um mögliche Spuren nicht zu zerstören. Auch die abgelegene Lage des Fundortes erschwerte die Arbeit.

Haare und Nasenpiercing

«Nach forensischen Untersuchungen bestätigt die Polizei heute Morgen, dass es sich bei dem in der Tasche gefundenen Gegenstand um eine lebensechte Puppe handelte, die Kleidung trug, Haare und ein Nasenpiercing hatte», teilte die Polizei von New South Wales mit. «Der Gegenstand wies ausserdem Spuren auf, die Prellungen und Schürfwunden ähnelten.»

Wer den Koffer an der Landstrasse abgestellt hatte und warum, ist derzeit unklar. Die Polizei teilte lediglich mit, die Untersuchungen zu dem vermeintlichen Mordfall seien abgeschlossen. (dab/sda/dpa)

Mehr aus Australien:

Australischer Politiker schreit in TV-Interview plötzlich seinen Hund an
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Selenskyj: Massiver Stromausfall in Odessa – so viele sind ohne Strom
Der jüngste russische Grossangriff auf die Region um die ukrainische Küstenstadt Odessa hat in der Nacht zum Sonntag für einen massiven Stromausfall gesorgt. «Am Morgen waren mehr als 300'000 Haushalte in Odessa und der Region ohne Strom; mittlerweile ist ein Drittel wieder mit Strom versorgt», sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Versorgung und zur Beseitigung der Schäden dauerten an. Bei dem Angriff mit ballistischen Raketen und Drohnen waren mindestens sechs Menschen verletzt worden.
Zur Story