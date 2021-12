Besseres Wetter in den besonders betroffenen Regionen im Süden und der Mitte des Inselstaates hatten am Samstag die Rettungsarbeiten und die Übersicht über die Schäden erleichtert.

Alleine 16 Tote habe es in der zentralen Provinz Cebu etwa 570 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gegeben, hiess es am Samstag. Zuvor hatten die Behörden bis zu 24 Todesopfer vermutet.

Anwohnerinnen und Anwohner stehen inmitten von beschädigten Häusern nach dem Taifun Rai in Talisay in der Provinz Cebu.

Anwohnerinnen und Anwohner stehen inmitten von beschädigten Häusern nach dem Taifun Rai in Talisay in der Provinz Cebu. Bild: keystone

Die Fallzahlen steigen wieder leicht an – so sieht's in deinem Kanton aus

Basler zünden Pyros am Berner Bahnhof – 15 Personen in Gewahrsam genommen

Mindestens drei Tote bei Einsturz von Baukran in Turin

In Turin sind zwei Kräne eingestürzt und haben drei Menschen getötet. Warum es am Samstagvormittag zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt, wie die Rettungskräfte mitteilten. Zwei Arbeiter starben nach Angaben der Feuerwehr an der Unglücksstelle. Ein weiterer Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Ein vierter Arbeiter wurde ebenso wie zwei Passanten verletzt und in Kliniken gebracht.