Vorschlag angenommen: Australien wählt am 21. Mai ein neues Parlament

In Australien wird am 21. Mai ein neues Parlament gewählt. Der Generalgouverneur des Landes nahm am Sonntag einen entsprechenden Vorschlag des Premierministers Scott Morrison an. Bei der Wahl wird das Repräsentantenhaus vollständig neu gewählt, während im Senat etwa die Hälfte der Sitze neu besetzt werden muss. «Der Generalgouverneur hat meinen Vorschlag akzeptiert», sagte Morrison vor Journalisten. «Ich liebe dieses Land und ich liebe die Australier.»

Butscha: Wieso jeder von uns zum Täter werden kann – und was die Bilder gefährlich macht

Psychologen zeigen sich wenig überrascht von den brutalen Verbrechen, die russische Truppen in der Ukraine gegenüber wehrlosen Menschen begehen. Fast jeder von uns, sagt ein Kriegsexperte, wäre dazu in der Lage.

Wer macht so was? Wer ermordet unschuldige Menschen auf offener Strasse, exekutiert gefesselte Dorfbewohner und vergewaltigt wehrlose Mädchen? Das Massaker von Butscha hat die Welt schockiert. Die Bilder aus dem Vorort von Kiew sind schwer verdaulich. Überraschen aber tun sie Experten nicht. Der Psychotherapeut Eugen Sorg, 73, hat jahrelang als Kriegsreporter und Delegierter des Roten Kreuzes in Krisengebieten gearbeitet. Er sagt: «Wenn der Krieg in der Ukraine noch eine Weile dauert, dann ist Butscha wohl nur die Spitze des Eisbergs des Grauens.» Gräueltaten ­seien die traurige Realität in jedem Konflikt. «Denken Sie nur an den Jugoslawienkrieg, an den Völkermord in Ruanda oder den Krieg in Syrien. Es gibt mehr als genug Anschauungsmaterial, das uns an der Friedfertigkeit und der Rationalität des Menschen zweifeln lässt.»