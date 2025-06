Zwischen Israel und Iran tobt auch ein Propaganda-Krieg

Dass das Bild gefälscht ist, lässt sich unter anderem daran erkennen, dass der Davidstern an einer merkwürdigen Stelle angebracht ist. Weiter ist das Triebwerk immer noch in Betrieb, das Cockpit ist geschlossen und das Gras unter dem Jet weitgehend unbeschadet.

Drohnenangriffe, brennende Häuser – in den Sozialen Medien sind viele Fotos und Videos im Umlauf, die einen Einblick in den Krieg zwischen Israel und der Islamischen Republik Iran geben sollen.

Die Kommunistische Partei Chinas, respektive das Regime in Peking, nutzt ausländische Influencer, um mit Staatspropaganda heimlich in die Mainstream-Medien im Westen einzudringen und die eigene Bevölkerung zu belügen.

Wie die Schweiz eingebürgerte Russen trotz Sanktionen gewähren lässt

Seit über drei Jahren verhängt die Schweiz Sanktionen gegen Russland und seine Mittelsmänner. Wie löchrig das System ist und wie schwierig, diese Schlupflöcher zu stopfen, zeigt der Fall der Doppelbürgerin Dunja Gussewa.

Hoch oben über dem Zürichsee hat sich Dunja Gussewa* in einem unscheinbaren Bürogebäude eingerichtet. An den Briefkästen am Hauseingang deutet nichts auf ihre Firma hin. Aber in einem oberen Stockwerk hängt neben einer Tür ein Schild, auf dem die Nanotech Swiss AG* vermerkt ist.