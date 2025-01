Junger Schweizer in Melbourne mit Drogen im Gepäck festgenommen

Wie die australische Bundespolizei auf X weiter mitteilte, befanden sich im Koffer des Mannes Päckchen mit einer weissen Substanz, die in 20 schwarzen Plastikbeuteln versteckt waren. Erste Tests der Substanz ergaben ein positives Ergebnis für Kokain. Zunächst hatte 20minuten am Samstag darüber berichtet. (sda)

Australische Grenzschutzbeamte haben am Freitag einen 21-jährigen Schweizer angehalten. Der junge Mann wollte rund 25 Kilogramm Kokain nach Australien einführen. Die Drogen wurden bei einer Gepäckkontrolle am Flughafen Melbourne sichergestellt.

Bei einem Einsatz im Nordwesten Kolumbiens haben Sicherheitskräfte über acht Tonnen Kokain beschlagnahmt. Das Rauschgift sei in einem unterirdischen Versteck auf einer Bananenplantage im Departement Antioquia entdeckt worden.

