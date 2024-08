Australien: Mann entwendet nach Abschiedsparty Helikopter und verunglückt tödlich

Am Montag waren hunderte Gäste des DoubleTree-Hotels der Hilton-Kette in der bei Urlaubern beliebten Stadt Cairns in Sicherheit gebracht worden, nachdem der Hubschrauber in das Dach gestürzt war und dort eine Explosion auslöste. Der Pilot wurde bei dem Unglück getötet, zwei Hotelgäste mussten wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Bruchstücke der Heli-Propeller landeten nach dem Unglück im Pool des Hotels. Die australische Verkehrssicherheitsbehörde entsendete ein Expertenteam zum Unglücksort.

Der in Australien tödlich verunglückte Pilot hat den in ein Hoteldach gestürzten Helikopter nach Angaben seines Arbeitgebers ohne Erlaubnis geflogen. Die Luxus-Charter-Firma Nautilus Aviation teilte am Dienstag mit, der Mann habe den Helikoper am Montag wenige Stunden nach einer Abschiedsparty mit Kollegen entwendet.

Vor sechs Tagen hat die Ukraine eine Invasion in die Region Kursk an der westrussischen Grenze gestartet. In Anbetracht der schwierigen Verteidigungslage in der Ostukraine stellt sich die Frage, was die Ukraine in Kursk plant. Militärexperten sehen verschiedene mögliche Szenarien.

Lange Zeit hielt sich der ukrainische Präsident bedeckt und gab zur ukrainischen Invasion in Kursk keine Erklärung ab. Das hat sich am vergangenen Samstag geändert. So erklärte Wolodymyr Selenskyj in seiner Rede, dass man den Krieg in das Territorium des Aggressors bringen und so Druck aufbauen will, um endlich für Gerechtigkeit zu sorgen. Damit ist das Ziel des Angriffes ein wenig klarer geworden.