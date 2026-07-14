Gebäudebrand in Brüssel: Mehrere Tote in Lift gefunden, zweiter Lift steckt noch fest

Mehr «International»

Die Feuerwehr konnte eine kleine Öffnung zu einem der feststeckenden Aufzüge schaffen. Bild: Feuerwehr Brüssel

Bei einem Gebäudebrand in der Brüsseler Innenstadt sind mehrere Tote gefunden worden. In einem Aufzug des sich im Umbau befindlichen Gebäudes wurden mehrere leblose Menschen entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die genaue Zahl der Opfer und ihre Identität war zunächst nicht bekannt. Sechs Menschen galten als vermisst.

Zu einem weiteren Aufzug gab es zunächst keinen Zugang. Der Staatsanwalt konnte nicht ausschliessen, dass sich in diesem weitere Tote befinden. Rund 250 Arbeiter waren laut Staatsanwaltschaft vor Ort. In dem Gebäude sollten Aufzüge eingebaut werden.

Feuer in Aufzugsschacht

Der Brand war einem Feuerwehrsprecher zufolge am Morgen ausgebrochen. Demnach seien die Feuerleute zu einem kleinen Feuer im zweiten Stock des Gebäudes ausgerückt, sagte er der dpa. Wie der Staatsanwalt weiter sagte, wurden die Toten nach der Löschung des Brandes gefunden.

Weiter hätten zwei Arbeiter Verbrennungen erlitten; sie wurden zur Behandlung in ein Spital gebracht. Ein Feuerwehrmann habe bei den Löscharbeiten einen Hitzeschlag erlitten.

Das Oxy-Gebäude im Zentrum Brüssels beherbergte einsst die Verwaltung der belgischen Hauptstadt und wird derzeit umfassend renoviert. Es sollen unter anderem Luxuswohnungen, ein Hotel, Büroflächen und Restaurants entstehen. Zum Zeitpunkt des Brandes waren mehr als 200 Arbeiter vor Ort beschäftigt.

(cpf, mit Material der sda/dpa)

+++ Update folgt +++