20 Tonnen Emmentaler auf dem Weg nach Frankreich verschwunden

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20 Tonnen Emmentaler sind auf dem Transportweg von Deutschland nach Frankreich verschwunden. Nun ermittelt die Polizei, wo der Käse abgeblieben sein könnte.

20 Tonnen Emmentaler sind verschwunden – niemand weiss, wo der Käse gelandet ist. Bild: KEYSTONE

Die Lieferung sollte von einer Käserei im deutschen Bayreuth aus nach Frankreich gehen. Eine Speditionsfirma habe für den Transport über ein Online-Portal ein anderes Transportunternehmen beauftragt.

Ein Lastwagen sei auch zur Bayreuther Käserei gefahren und sei dort mit den 20 Tonnen Käse beladen worden, teilte die Polizei mit: «Am Entladeort in Frankreich kam der Lkw jedoch nie an.» Der Schaden beträgt etwa 80'000 Euro. (dab/sda/dpa)