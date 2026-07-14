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20 Tonnen Emmentaler auf dem Weg nach Frankreich verschwunden

20 Tonnen Emmentaler auf dem Weg nach Frankreich verschwunden

14.07.2026, 11:2814.07.2026, 11:28

20 Tonnen Emmentaler sind auf dem Transportweg von Deutschland nach Frankreich verschwunden. Nun ermittelt die Polizei, wo der Käse abgeblieben sein könnte.

Emmentaler Kaese liegen in Regalen in einem Keller der Schaukaeserei, am Sonntag, 28. Dezember 2014 in Affoltern im Emmental. Bei oeffentlichen Fuehrungen werden den Besuchern die vier Kaeserei-Genera ...
20 Tonnen Emmentaler sind verschwunden – niemand weiss, wo der Käse gelandet ist.Bild: KEYSTONE

Die Lieferung sollte von einer Käserei im deutschen Bayreuth aus nach Frankreich gehen. Eine Speditionsfirma habe für den Transport über ein Online-Portal ein anderes Transportunternehmen beauftragt.

Ein Lastwagen sei auch zur Bayreuther Käserei gefahren und sei dort mit den 20 Tonnen Käse beladen worden, teilte die Polizei mit: «Am Entladeort in Frankreich kam der Lkw jedoch nie an.» Der Schaden beträgt etwa 80'000 Euro. (dab/sda/dpa)

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