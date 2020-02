International

Blaulicht

Toronto: Drei Tote durch Schüsse in Airbnb-Unterkunft



Bild: AP/The Canadian Press

Drei Tote durch Schüsse in Airbnb-Unterkunft in Toronto – Hintergründe noch unklar

Drei Menschen sind in einer Ferienwohnung in der kanadischen Metropole Toronto erschossen worden. Zwei weitere Menschen seien in der über die Plattform Airbnb angemieteten Wohnung verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Über die möglichen Hintergründe der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Auch zur Identität der Opfer machten die Ermittler keine Angaben. Laut dem Sender CBC handelt es sich bei den Toten und Verletzten um junge Männer.

In Toronto wurden laut Polizeistatistik im vergangenen Jahr 490 Schusswechsel registriert. 44 Menschen wurden erschossen. Oftmals waren rivalisierender Gangs für die Gewalt verantwortlich. (sda/afp)

Abonniere unseren Newsletter