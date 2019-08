International

Mann in Stuttgart auf offener Strasse mit Schwert erstochen

Im Süden der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart ist ein 36-jähriger Mann auf offener Strasse mit einer schwertähnlichen Waffe erstochen worden. Nach dem Mord soll ein 28-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen werden. Die Staatsanwaltschaft habe den Erlass eines Haftbefehls beantragt, teilte die Polizei in Stuttgart am Donnerstag mit.

Täter und Opfer kannten sich demnach, sie lebten in einer Wohngemeinschaft zusammen. Das Motiv sei aber unklar. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem es bei einer Auseinandersetzung am Mittwochabend zu der Attacke gekommen sei. Das Opfer erlag trotz sofortiger Rettungsmassnahmen seinen Verletzungen. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Tat als «aussergewöhnlich und entsetzlich».

Der Tatverdächtige sei mit einem Fahrrad geflohen. Polizisten konnten im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Polizeihelikopter eingesetzt worden sei, den Verdächtigen festnehmen. Es gebe mehrere Hinweise auf dessen mögliche Täterschaft, sagte ein Polizeisprecher.

Bereits kurz nach der Tat kursierten Videos davon im Internet, wie Welt.de berichtet. Die Polizei nutze diese Filme zwar zur Beweissicherung, fordere aber die Leute, die sie raufgeladen hatten, dazu auf, sie aus dem Netz zu nehmen.

Beim Tatverdächtigen soll es sich um einen syrischen Staatsbürger handeln, der seit 2015 in Deutschland lebe. Allerdings berichtet die «Stuttgarter Zeitung», es gebe Zweifel an der Staatsangehörigkeit. Möglicherweise habe der Mann eine falsche Identität angenommen. Die Polizei erklärte, dies sei noch Gegenstand von Abklärungen.

(dhr/sda/afp)

