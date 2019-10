Waldbrand bei Los Angeles: 50'000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen

Der Name Trump schadet dem Geschäft – und manchmal nützt er ihm

In New York verschwindet der Name Trump aus der Öffentlichkeit. Seine Geschäfte verzeichnen Umsatzeinbussen. Teilweise aber profitieren sie auch vom US-Präsidenten, und das ist problematisch.

Das Präsidentenamt habe ihn zwei bis fünf Milliarden Dollar gekostet, behauptete Donald Trump am Montag vor den Medien. So viel hätte er mit seinen Immobilien, Hotels und Golfklubs verdient, wenn er nicht gewählt worden wäre. Es war eine typische Trump-Angeberei. Wirtschaftsexperten bezweifeln, dass sein Firmenkonglomerat auch nur annähernd solche Einnahmen erzielt.

Unzweifelhaft aber ist, dass der Präsident für sein Unternehmen, die Trump Organization, zunehmend zur Belastung wird. Das gilt …